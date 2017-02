E3 2017: Bethesda gibt den Termin für die Pressekonferenz bekannt

PC XOne PS4

Das diesjährige Großereignis E3 rückt langsam näher und die kleinen und großen Studios sowie Publisher bereiten sich bereits auf ihren Juni-Auftritt in Los Angeles vor. Nachdem erst kürzlich Microsoft den Termin für seine geplante Pressekonferenz verkündet hatte (siehe dazu auch unsere News: E3 2017: Microsoft-PK bereits Sonntag, Scorpio im Zentrum), gab nun auch Bethesda Softworks via Twitter den Termin für die eigenen Bühnenshow bekannt.

Wenig überraschend fällt die Präsentation mit dem 11. Juni 2017, wie schon im vergangenen Jahr, auf den Sonntag und somit den selben Tag, für den auch Microsoft seinen Auftritt bestätigte. Einen kleinen Seitenstich in Richtung der Redmonder konnte sich Bethesda daher in seinem Tweet nicht verkneifen: „Nachahmung ist die aufrichtigste Form der Schmeichelei. Bethesdas E3-Präsentation findet nach wie vor am Sonntag statt“, so der Spielehersteller.

Genaue Zeiten für die Pressekonferenz will Bethesda „bald“ nachreichen. Da das Studio aber in dem Tweet von PM-Zeiten spricht, dürfte es hier, wie schon 2016, ziemlich spät werden. Welche Spiele wir in L.A. zu sehen bekommen, ist bisher ebenfalls unklar. Ein neues Elder Scrolls wird von den Fans sehnlichst erwünscht, auch wenn Bethesda immer wieder betont, dass dieses noch viele Jahre entfernt sei. Man kann gespannt sein, was das Event mit sich bringt.