Nintendo Switch: Capcom will AAA-Titel auf die Konsole bringen

Im Rahmen der diesjährigen Game Creators Conference in Japan haben Nintendos Masaru Mitsuyoshi und Capcoms Masaru Ijuin über die Zusammenarbeit der beiden Unternehmen bei der Entstehung der neuen Nintendo-Konsole Switch gesprochen. Demnach wurde Capcom schon sehr früh in den Prozess eingebunden und half nicht nur bei der Zusammenstellung und Optimierung der Hardware, sondern hat sich auch bereits während der Entwicklung des Hybrid-Systems mit der Portierungen der MT-Framework-Engine (der grafische Motor für Ultra Street Fighter 2 - The Final Challengers) auf die Hardware-Architektur des Switch beschäftigt. Laut Ijuin arbeite man derzeit zudem daran, die Engine von Resident Evil 7 (Testnote: 9.0) für die Switch zu optimieren, um künftig auch AAA-Titel auf Nintendos neuer Konsole zu veröffentlichen.

Capcom lobte in dem Zusammenhang die Einfachheit des Portierungsprozesses. So dauerte es nach Angaben von Ijuin lediglich rund vier Wochen, die Entwicklungsumgebung und die Werkzeuge der Switch zu verstehen. Da man parallel noch an Spielen arbeitete, konnten für die Portierung der MT-Framework-Engine nur zwei Programmierer erübrigt werden. Diese schafften es allerdings in nur vier Wochen, die Grundfunktionen der Engine zu portieren. Beim 3DS dauerte es noch vier Monate und benötigte vier Entwickler, während bei der WiiU fünf Leute drei Monate lang am Werk waren. Ob mit der Optimierung der RE-Engine für die Switch auch Resident Evil 7 seinen Weg auf die Konsole findet, bleibt abzuwarten. Capcom hat aber auch genügend andere namhafte Marken (wie etwa Monster Hunter, Mega Man, Asura's Wrath, Ace Attorney‎, Breath of Fire‎ oder Devil May Cry), die das Spiele-Portfolio der Konsole bereichern würden. Man kann also durchaus gespannt sein, was für Titel der Spielehersteller noch für die Switch geplant hat.