Ghost Recon - Wildlands: PC-Systemanforderungen bekannt // erster TV-Spot und neuer Live-Action-Trailer

Passend zum nahenden Start der Open-Beta-Phase von Ghost Recon - Wildlands (im Preview-Artikel) in der kommenden Woche (mehr dazu hier: Ghost Recon - Wildlands: Open Beta auf allen Plattformen ab 23. Februar) hat Ubisoft nun die minimalen und empfohlenen Systemanforderungen für den PC bekanntgegeben. Auch wurden Details zu unterstützten Grafikkarten und Peripheriegeräten veröffentlicht. Hier alle wichtigen Infos im Überblick:

Minimale Systemanforderungen (Niedrige Details und Auflösung von 720p):

Betriebssystem: Windows 7 (SP1), 8.1 oder 10 mit 64-Bit

CPU: Intel Core i5-2400S mit 2,5 GHz oder AMD FX-4320 mit 4 GHz (oder vergleichbar)

Grafikkarte: Nvidia Geforce GTX 660 / GTX 750 Ti, GTX 950 / GTX 1050 oder AMD HD 7870 / R9 270X / R9 370X / RX 460 mit 2 GB VRAM, Shader Model 5.0 oder besser

Arbeitsspeicher: 6 GB RAM

Festplatte: 50 GB verfügbarer Speicherplatz

Soundkarte: DirectX-kompatibel (aktuelle Treiber)

Empfohlene Hardware (Hohe Details und Auflösung von 1080p):

Betriebssystem: Windows 7 (SP1), 8.1 oder 10 mit 64-Bit

CPU: Intel Core i7-3770 mit 3,5 GHz oder AMD FX-8350 mit 4 GHz

Grafikkarte: Nvidia Geforce GTX 970 / GTX 1060 oder AMD R9 290X / R9 390 / RX 480 mit 4 GB VRAM, Shader Model 5.0 oder besser

Arbeitsspeicher: 8 GB RAM

Festplatte: 50 GB verfügbarer Speicherplatz

Soundkarte: DirectX-kompatibel (aktuelle Treiber)

Unterstützte Nvidia-Grafikkarten zum Release:

Geforce GTX 600 Reihe: (Minimum) Geforce GTX 660 oder besser

Geforce GTX 700 Reihe: (Minimum) Geforce GTX 750 Ti oder besser

Geforce GTX 900 Reihe: (Minimum) Geforce GTX 950 oder besser | (Empfohlen) Geforce GTX 970 oder besser

Geforce GTX 10-Reihe: (Minimum) jede Geforce GTX 10 Karte | (Empfohlen) Geforce GTX 1060 oder besser

Unterstützte AMD-Grafikkarten zum Release:

Radeon HD 7000 Reihe: (Minimum) Radeon HD 7870 oder besser

Radeon 200 Reihe: (Minimum) Radeon R9 270X oder besser | (Empfohlen) Radeon R9 290X oder besser

Radeon 300 / Fury X Reihe: (Minimum) Radeon R9 370X oder besser | (Empfohlen) Radeon R9 390 oder besser

Radeon 400 Reihe: (Minimum) Radeon RX 460 oder besser | (Empfohlen) Radeon RX 480 oder besser

Gamepad Support

Microsoft Xbox 360

Microsoft Xbox One (Original / Elite)

Playstation 4 (Original / Pro)

Steam-Controller

Auch hier nicht gelistete Controller können laut Ubisoft funktionieren, werden aber nicht offiziell unterstützt. Das betrifft beispielsweise alle Xbox-kompatible Third-Party-Controller, sowie den Logitech Chillstream und den Ouya Controller. Für diese werden möglicherweise Third-Party Treiber benötigt, die ihr bei den entsprechenden Herstellern bekommt.

In den USA wird Ghost Recon - Wildlands bereits kräftig im Fernsehen beworben. Den ersten TV-Spot von Ubisoft könnt ihr euch unterhalb dieser Zeilen anschauen. Darüber hinaus hat der Spielehersteller mit „War Within the Cartel Trailer“ einen neuen Live-Action-Trailer online gestellt, in dem unter anderem Schauspieler, wie Tony Plana (JAG – Im Auftrag der Ehre, CSI, Law & Order - Los Angeles), D.J. Cotrona (Detroit 1-8-7, G.I. Joe - Retaliation, From Dusk Till Dawn) und der US-Rapper und Schauspieler Tip „T.I.“ Harris (House of Lies, Hawaii Five-0, Ant-Man) einen Auftritt haben. Das Video haben wir für euch in den Quellenangaben verlinkt.