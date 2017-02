Kona: Mystery-Adventure im Kanada der 1970er Jahre ab 17. März verfügbar

PC XOne PS4 Linux MacOS

Gut ein Jahr nachdem Parabole ihr Erstlingswerk Kona auf Steam in den Early Access schickten, steht nun der Termin für die finale Fassung fest. Ab dem 17. März könnt ihr sowohl bei Steam als auch bei GOG die digitale Vollversion des 3D-Adventures erwerben. Kona ist der Auftakt zu einer vierteiligen Serie, die euch, laut Hersteller, eine Spielzeit von vier bis acht Stunden pro Episode bieten soll.

Bei Kona handelt es sich um ein Ego-Adventure, in dem ihr an vielen Orten mit der weitläufigen Welt interagieren könnt. Die Geschichte wird dabei nicht nur durch eure Handlungen im Spiel selbst, sondern von Zeit zu Zeit auch durch einen Erzähler fortgeführt. In dem Spiel übernehmt ihr die Rolle des Privatdetektivs Carl Faubert, der ursprünglich einen Fall von Vandalismus in einem nordkanadischen Dorf aufklären soll. Vor Ort geratet ihr jedoch in einen heftigen Schneesturm und habt fortan nicht nur mit den ungewöhnlichen Ereignissen im Dorf, sondern auch mit eurem Überleben in der rauhen, eisigen Umgebung zu kämpfen.

Als Sprachausgabe stehen euch Englisch und Französisch zur Auswahl, Deutsch ist nur in Textform als Untertitel verfügbar. Musikalisch untermalt wird das Abenteuer durch eigens komponierte Stücke der kanadischen Folkband Curélabel, deren Sound sich passend in das 70er Jahre-Setting einfügt. Die gemeinsam mit der Steam-Community kontinuierlich weiterentwickelte Early-Access-Version hat auf Valves Plattform bisher fast nur sehr positive Kritiken erhalten und startet zum Release mit einem Preis von 17,99 Euro. Zu den noch ausstehenden drei weiteren Teilen machte der kanadische Entwickler Parabol bisher keine Angaben.