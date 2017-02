Nier - Automata: T-Shirt-Werbung und „S**t Square Enix“ im kuriosen Preorder-Video

PC PS4

Viele von uns kennen das: Videos, mit denen ihr zur Vorbestellung eines Spiels bewegt werden sollt, bestehen naturgemäß nicht selten aus Lobpreisungen und Superlativen das kommende Produkt betreffend. Natürlich ist Werbung hinsichtlich des eigenen Erzeugnisses vollkommen legitim – allerdings verläuft sie in vielen Fällen immer gleich und verliert somit möglicherweise auch ihre Wirkung.

Der kurze Clip zu Nier - Automata, der als „spezielle Nachricht an alle Fans“ bezeichnet wird, behandelt zwar ebenfalls das Preorder-Thema, jedoch auf eine Art und Weise, wie es eher selten zu sehen ist. Ohne zu viel preiszugeben: In den ersten 15 Sekunden stellen sich (angeblich) Game Director Taro Yoko – verborgen unter einer Emil-Maske – und Game Designer Takahisa Taura vor und preisen das T-Shirt an, das ihr unter anderem bei einer Vorbestellung des Titels erhaltet, der in wenigen Tagen erhältlich sein wird.

Für das, was dann folgt – inklusive der Formulierung „S**t Square Enix“ (der Publisher von Nier - Automata) –, könnten viele Begriffe zutreffen, wie zum Beispiel ungewöhnlich, absurd, kurios oder schräg. Auf jeden Fall fällt dieses Werbevideo aus dem üblichen Rahmen, was vielleicht schon allein deshalb vom einen oder anderen als erfrischend angesehen wird – und in einen News-Beitrag hat es das Spiel dadurch ebenfalls geschafft ...