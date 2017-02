Snake Pass: Platformer der Forza-Horizon-2-Entwickler kommt im März

PC Switch XOne PS4

Das englische Studio Sumo Digital, das in der Vergangenheit mit Spielen wie Forza Horizon 2 (zum Test, Note: 8.5), Colin McRae Dirt 2 (zum Test, Note: 8.5) und der Little Big Planet-Reihe Erfolge feiern konnte, hat für den 29. März den bunten Action-Platformer Snake Pass angekündigt. Damit stellt das etwa 170 Mann starke Team einmal mehr seine Vielseitigkeit unter Beweis.

Puzzle- und Hüpfeinlagen werdet ihr mit den Eigenschaften des Hauptdarstellers des Spiels, der Schlange Noodles lösen. Die soll übrigens nicht von ungefähr an die farbenfrohen, quirligen Spielfiguren des Genres aus der frühen Heimkonsolen-Ära erinnern. Sumo Digital hat bei der Entwicklung vor allem an der Steuerung intensiv gearbeitet, um den häufig auftretenden Controller-Frust bei Plattform-Spielen in 3D zu vermeiden.

Snake Pass soll neben PC und Xbox One auch zu den ersten Switch-Spielen gehören und auf der PS4 Pro erscheinen, auf der es die höhere Auflösung auf 4K-Bildschirmen ausnutzen soll. Im Release-Trailer erhaltet ihr einen kleinen Eindruck von der bunten Hüpferei.