Dawn of War 3: Prophezeiung des Krieges im neuen In-Engine-Trailer

Das Team von Relic Entertainment arbeitet derzeit bekanntlich an Dawn of War 3 (im gamescom-Bericht), das im Laufe dieses Jahres exklusiv für den PC erscheinen soll. Um euch die Wartezeit bis zur Veröffentlichung zu versüßen, haben die Entwickler einen neuen Trailer online gestellt, der euch erste Einblick in die Geschichte des Spiels gewährt. In dieser spielen die Prophezeiungen um Space Marines, Eldar und Orks eine gewichtige Rolle.

Flammende Himmel weisen den Weg. Blut ergießt sich über die Wandernde Welt.

Der Speer des Khaine wird die Reisenden rufen und der Sturmprinz wird sie vereinen.

Während die Hellseherin Taldeer ihre Formeln flüstert, nehmen die Ereignisse in Dawn of War 3 ihren Lauf. Die großen Anführer Gabriel Angelos, Farseer Macha und Gorgutz 'Ead'unter, versammeln ihre Armeen und machen sich auf, den Speer des Khaine zu finden - eine legendäre Waffe, die das Schicksal ihrer Völker bestimmen könnte. Und wenn Space Marines, Eldar und Orks alle nach demselben Ziel greifen, ist ein tödlicher Konflikt unvermeidbar.