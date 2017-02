Constructor HD angespielt: Das schwarzhumorige Aufbauspiel kehrt zurück

PC Switch XOne PS4

„Hier, probiert es selbst aus.“ Mark Cale von System 3 drückt uns den Controller in die Hand. Auf der von ihm mitgebrachten PlayStation 4 läuft Constructor HD, das er uns bei einem Besuch in der Redaktion genauer vorstellen möchte. Wenige Minuten zuvor hatte er uns noch von den Vorzügen der HD-Neuauflage gegenüber dem fast 20 Jahre alten Original erzählt. Ein Punkt, auf den Cale dabei immer wieder eingeht, ist die Steuerung: Aus heutiger Sicht spiele sich die ursprüngliche Version klobig und schwerfällig. Daran wolle man nun etwas ändern.



Und tatsächlich: Dafür, dass wir gerade ein Aufbauspiel auf Konsole mit Controller spielen, geht die Steuerung ungemein flüssig und intuitiv von der Hand. Mit dem linken Stick bewegen wir den Cursor, mit dem rechten Stick verschieben wir den Ausschnitt der Spielwelt. Was die Bedienung jedoch besonders angenehm macht, sind die Controller-Shortcuts. Anstatt jedes Mal mit dem Cursor über den Bildschirm zu fahren, um eine Hilfsanzeige zu bestätigen, reicht es, eine klein in der Ecke des Buttons eingeblendete Taste zu drücken. Status-Updates klicken wir etwa flott per X weg, den Zugriff auf ein häufig benutztes Menü erhalten wir per Dreieck, und so weiter.



Jeder fängt mal klein an. Aus unserem Hauptquartier koordinieren wir erste Bautrupps.



Hart wie früher

Um nach den ganzen Jahren wieder in Constructor hineinzufinden, starten wir übrigens mit dem Ingame-Tutorial. Moment, Tutorial? Richtig, das gab es vor 20 Jahren noch nicht und wurde speziell für Constructor HD entworfen. Das sei heutzutage auch bitter nötig, so Cale, schließlich war das Spiel schon früher sehr hart. Daran möchte man auch dieses Mal nichts ändern, Einsteige aber auch nicht zu Beginn auf sich allein gestellt lassen.

Am eigentlichen Spielablauf hat sich ebenfalls nichts geändert. Ihr seid der Boss einer Baufirma und müsst Gelände kaufen, um auf diesem euer Imperium zu erweitern und Wohnhäuser aus dem Boden zu stampfen. Doch geht es in Constructor HD nur selten legal zur Sache. Neben Arbeitern, die ihr zum Aufbauen von Gebäuden aller Art benötigt, stellt ihr auch Gangster ein, die sich um eure Konkurrenz kümmert und diese wenn es sein muss nicht nur verbal einschüchtert. Die Gangster dürft ihr übrigens auch selber heranzüchten. Dafür benötigt ihr Wohnhäuser, deren Mieter für den entsprechenden Nachwuchs sorgen.



Per simpler Stellschrauben könnt ihr Einfluss auf das Ergebnis nehmen, indem ihr euch etwa bei den Bewerbern um die Wohnung für Familie A oder B entscheidet und ihnen ein schnuckligeres Schlafzimmer einrichtet, damit mehr Stimmung im Schimmer der Nachttischlampe aufkommt. Oder aber, ihr besorgt euren Bewohnern Computer im 90er-Röhrenmonitor-Look – denn Computer machen schlau und sorgen für höherrangige Mitarbeiter. Zusätzlich könnt ihr noch die sogenannten unerwünschten Personen einstellen. Ein von euch angeheuerter Clown dient etwa nicht für die Belustigung, sondern sorgt in der Nachbarschaft eurer Mitstreiter für Angst und Schrecken. Für den bekannten schwarzen Humor von Constructor ist definitiv wieder gesorgt.



Unser stets zuverlässiger Gas- und Wasserinstallateur hat sich um die Rohre der Konkurrenz gekümmert.



Alter Charme trifft Neues

Zwar hat Constructor HD eine starke optische Überarbeitung erhalten, doch erinnert es nicht zwingend an eine Produktion aus dem Jahr 2017. Doch auch, wenn man bei der Optik nicht mit Triple-A-Spielen mithalten kann, so ist den Entwicklern zumindest gelungen, sowohl grafisch als auch spielerisch den Charme des Originals einzufangen. Dazu gehört etwa auch, dass kundige Spieler viele Sounds aus Constructor wiedererkennen dürften, die zusätzlich um neue Musikstücke und Effekte erweitert wurden. Darüber hinaus wird es in der finalen Fassung auch deutsche Texte geben.

Zu den weiteren Neuerungen gehört auch ein Online-Modus für bis zu vier Spieler – dieser ist unter anderem einer der Gründe, warum der ursprünglich anvisierte Releasetermin vor rund einem Jahr bis auf den 28. April 2017 verschoben wurde. Ob ihr gegen eure Freunde antretet oder spontan Allianzen schließt, bleibt euch überlassen. Wenn ihr möchtet, dürft ihr auch auf euren eigens erstellten Maps spielen und diese im Internet weiteren Mitspielern anbieten.



Zum Abschluss eine weitere erfreuliche Nachricht zur Steuerung: Die PC-Fassung ist auf Wunsch per Controller spielbar, die Versionen für Xbox One sowie PS4 unterstützen laut Cale alternativ Maus und Tastatur. Die später nachgeschobene Switch-Fassung wird im Handheld-Modus auch direkt über den Touchscreen zu bedienen sein.



Autor: Christoph Vent (GamersGlobal)