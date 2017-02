Dirt Rally VR ab sofort als Bundle und als Upgrade erhältlich

PS4

Dirt Rally ab 26,93 € bei Amazon.de kaufen.

Wie Codemasters bekanntgibt, steht die PS4-Fassung von Dirt Rally ab sofort auch in einer VR-Version für die PSVR bereit. Erhältlich ist das Rallye-Spiel sowohl in einem Bundle mit der Grundversion als auch als kostenpflichtiges Update. Solltet ihr die durchaus anspruchsvolle Rennsimulation noch nicht besitzen, ist das Bundle in der Downloadfassung bis einschließlich 27. Februar zum Einführungspreis von 49,99 Euro über den Playstation Store verfügbar. Danach steigt der Preis auf 69,99 Euro. Günstiger kommt ihr jedoch mit der Retailversion weg, die aktuell bei Amazon.de für 39,99 Euro angeboten wird (Partnerlink). Das Update hingegen kostet 12,99 Euro.

Dirt Rally VR erlaubt euch nicht nur, sämtliche bisherigen Spielmodi in der virtuellen Realität zu erleben, sondern fügt dem Spiel auch einen Beifahrermodus hinzu, bei dem ein Mitspieler über den Fernseher Tastenkommandos erhält und dem Fahrer wiederum Hinweise auf die folgenden Streckenabschnitte liefern muss. Einen ersten Eindruck zu der VR-Umsetzung sowie dem Beifahrer-Modus bietet euch der folgende Trailer. Die frisch veröffentlichten Screenshots in dieser Galerie geben euch zudem einen guten Überblick über die gebotene Grafikqualität im VR-Modus.