Let's Plays gibt es seit mindestens elf Jahren und inzwischen sind sie von YouTube nicht mehr wegzudenken. Für die heutigen Lesetipps haben wir ein Interview mit einem der bekanntesten Let's Player herausgesucht. Nein, wir reden ausnahmsweise nicht vom GamersGlobal-Chefredakter (Yakuza 0 Let's Play von Jörg Langer, Folge 11: Video-Erotik und Male Bonding), sondern von Gronkh. Außerdem geht es noch um das relative Scheitern der Wii U und um Walking-Simulatoren.

"Ich würde mich nicht gucken"

N-tv.de am 9. Februar, Volker Probst

Beginnen wollen wir heute mit einem Interview mit Erik Range, den meisten von euch sicher besser unter seinem Pseudonym Gronkh bekannt. Im Gespräch mit N-TV erzählt er über seine Nebentätigkeit als Synchronsprecher und natürlich über seinen YouTube-Kanal: "Tatsächlich hat in den letzten Jahren auf Seiten meiner Zuschauer ein Generationenwechsel stattgefunden. Viele jüngere Leute schauen inzwischen woanders. Ab 40 ist man für sie schließlich klinisch tot. (lacht) Bei mir sind die Leute mit dem Channel älter geworden, Partnerschaften eingegangen oder haben Familien gegründet. Teilweise sind sie Ü-40 oder sogar Ü-50. "

"Woran eine Konsole scheitern kann"

Ntower.de am 10. Februar, Dirk Apitz

Die Wii U wird für Nintendo unterm Strich ein Misserfolg bleiben: Sogar der GameCube hat sich besser verkauft als sie. Dirk Apitz stellt auf Ntower.de einige Gründe heraus, wieso die Konsole aus seiner Sicht gescheitert ist. So führt er das Konzept hinter der Wii U, fehlenden Third-Party-Support und teilweise lieblos wirkende First-Party-Spiele als Gründe an: "Ein schlechter Zelda: Twilight Princess-Port oder ein schlampig programmiertes Devil´s Third. Natürlich will ich nicht Mario Tennis Ultra Smash vergessen, was einfach sehr faul wirkt. Man merkte, dass Nintendo sich sehr schwer tat, was die Entwicklung in Full HD angeht."

"Devs discuss the history and the future of so-called 'walking sims'"

Gamasutra.com am 17. Februar, Jon Irwin (Englisch)

Jon Irwin fasst in seinem Artikel auf Gamasutra die Geschichte der Walking-Simulatoren zusammen und sprach dafür unter anderem mit den Entwicklern von Firewatch, Gone Home und Dear Esther. Der Beitrag handelt davon, wie treffend die Genre-Bezeichnung ist, wie die genannten Spiele entstanden sind und welche Zukunft für das Segment möglich ist.

Im heutigen Video: Resident Evil 7 im wahren Leben.

Wenn ihr selbst interessante Links oder unterhaltsame Videos zum Thema Computerspiele entdeckt, freut sich der Autor über eine PN oder einen entsprechenden Kommentar. Dieses Mal bedanken wir uns bei GG-User joker0222!