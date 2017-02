Prey wird mehrere Enden bieten, aber keinen Bezug zu Prey 1 // Gameplay-Video

PC XOne PS4

Arkane Studios’ Lead-Designer Ricardo Bare hat in einem Interview mit den US-Kollegen von Gamespot über die Wiederspielbarkeit des kommenden RPG-Shooters Prey (Preview) gesprochen. Wie er angab, wird die Geschichte des Spiels mit mehreren Enden aufwarten.

Welches Ende ihr zu sehen bekommt, hängt laut Bare davon ab, wie ihr die Menschen auf der Raumstation Talos I behandelt. „Es gibt Konsequenzen während des Spiels und auch zum Schluss. Vor allem ist wichtig, was ihr tut, wenn ihr anderen Überlebenden begegnet“ so der Entwickler. Die Enden sollen sich dabei stark voneinander unterscheiden. „Es gibt zwei große Story-Zweige die sich um das Schicksal der Raumstation und der Überlebenden drehen und innerhalb dieser Zweige sind diverse kleinere Abweichungen vorhanden“, so Bare.

Schon im vergangenen Jahr sagte der Studio-Creative-Director Raphael Colantonio, dass der Titel nichts mehr mit dem 2006 von Human Head Studios entwickelten Prey gemein haben wird. Dies wurde auch nochmal von Bare bestätigt. Auf die Frage hin, ob die Fans irgendwelche Querverweise auf das Original erwarten können, sagte der Macher: „Nein, das Spiel ist komplett eigenständig“. Prey wird ab dem 5. Mai für PC, Xbox One und die PS4 im Handel erhältlich sein. Unterhalb dieser Zeilen könnt ihr euch die komplette erste Stunde im Spiel im Gameplay-Video anschauen, das von Dual Shockers aufgenommen wurde.