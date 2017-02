Pantheon - Rise of the Fallen: Prominenter Zugang soll Fantasy-MMO fertigstellen

PC MacOS

Drei Jahre sind vergangen, seit die Kickstarter-Kampagne zum Online-Rollenspiel Pantheon - Rise of the Fallen gescheitert ist. Das US-Entwicklerteam von Visionary Realms um den Chef-Programmierer Brad McQuaid, ehemals Chef-Programmierer eines der ersten erfolgreichen MMOs, Everquest, hat sich dennoch an die Produktion gemacht.

Nachdem die Entwicklung von Pantheon im vergangenen Jahr ins Stocken geriet und man händeringend um Programmierer suchte, gehen die Arbeiten mit einem äußerst erfahrenen Programmierer in einer Schlüsselfunktion nun deutlich schneller voran. Robert Crane, der einst für Klassiker wie Ghostbusters von 1985 oder Alien Carnage (1993) und Zombie Wars (1996) verantwortlich war, leitet seit kurzem das Team als Senior-Programmierer. Das verkündete das Studio nun in ihrem "State of the Game"-Newsletter. Dabei wurden auch einige Einblicke in das Spiel gewährt. So wird man in dem reinen PvE-MMO neben den Fantasy-Standard-Rassen (Menschen, Elfen, Zwerge, Halblinge, Oger und Gnome) auch Dark Myr, Archai und Skar spielen können. Für die Charaktergenerierung stehen dazu 14 Klassen, darunter auch der Barde, zur Auswahl.

Den Entwicklungsfortschritt dokumentiert das Team in regelmäßigen Videostreams auf Twitch und auf dem eigenen Youtube-Kanal. Dort wird für den nächsten Stream eine Reise durch das neue Gebiet South Saol Peninsula, die Enthüllung einer neuen Klasse und die Klimasimulation, die sich auch auf die Charaktere auswirken soll, angekündigt. Ein Termin für den Beta-Test oder gar ein Release nannten Visionary Realms in ihrem aktuellen Entwicklungs-Update jedoch nicht.