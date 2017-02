The Gardens Between: Indie-Adventure mit Zeitreisen und ohne Sprache angekündigt

PC MacOS

Das australische Indie-Entwicklungsstudio The Voxel Agents hat auf ihrer Homepage das Puzzle-Adventure The Gardens Between angekündigt. Das Spiel mit dem Untertitel "Where Memories Hide and Grow" erzählt die Geschichte der beiden Freunde Arina und Frendt, die in eine surreale Welt eines riesigen Gartens geraten, in der sie die Zeit beeinflussen können. Dabei müssen sie erkennen, was es heißt älter zu werden und loszulassen.

Die Geschichte wird durch das Lösen von Puzzle-Quests fortgeführt. Das Vor- und Zurückdrehen der Zeit soll dabei eine wichtige Rolle spielen. Die 3D-Welt wird laut Entwickler ohne Sprachausgabe und Wörter auskommen, sondern nur vom atmosphärischen Soundtrack von Tim Shiel, bekannt für die Musik zu den iOS-Spielen Duet und Induction, getragen.

Erste Eindrücke des etwas anderen Adventures seht ihr im offiziellen Ankündigungstrailer unter der News. Erscheinen soll The Gardens Between im vierten Quartal 2017.