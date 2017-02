Ghost Recon - Wildlands: Open Beta auf allen Plattformen ab 23. Februar

PC XOne PS4

Ghost Recon - Wildlands ab 54,98 € bei Amazon.de kaufen.

Bei The Division (im Test: Note 8.5) war es so und zuletzt auch bei For Honor (Solotest). Nun hat Ubisoft auch einen Open-Beta-Test für das Koop-Actionspiel Ghost Recon - Wildlands (Preview) angekündigt. Die Beta-Server auf allen drei unterstützten Plattformen, also PC, PS4 und Xbox One, werden zwischen dem 23. und 27. Februar geöffnet sein – gehen wir nach den letzten Ubisoft-Titeln könnte es auch hier eine Verlängerung bis kurz vor dem Release am 7. März geben.

Den Beta-Client können Interessierte bereits ab dem kommenden Montag, den 20.2. herunterladen. Über die Größe des Downloads schweigt sich Ubisoft aktuell allerdings noch aus. Während der erzielte Fortschritt während des Beta-Tests wie üblich vor dem finalen Start zurückgesetzt wird und nicht ins fertige Spiel übernommen werden kann, gewährt die Teilnahme den Zugang zu einer exklusiven Mission im Spiel.

In der Beta werden zwei der 21 Regionen aus Ghost Recon - Wildlands zur Verfügung stehen. Konkret handelt es sich um Itacua, die ihr aus diversen Trailern oder Ubisofts E3-Präsentation bereits kennen dürftet. Die andere Region heißt Montuyoc und liegt ebenfalls in den Bergen Südamerikas, allerdings bedeutend höher. Hier wird euch folglich auch Schnee und Eis die Erfüllung eurer Missionsziele erschweren. Wenngleich auch die finale Version von Wildlands eine Online-Pflicht besitzt, könnt ihr die Beta genau wie im fertigen Spiel auch allein spielen oder wahlweise mit bis zu drei Freunden unterwegs sein.