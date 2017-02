Filmumsetzungen zu Spielen will ich generell nicht. 23% Mass Effect 13% The Witcher 13% System Shock/ Bioshock 11% Fallout 7% Anderes Spiel 6% Monkey Island 5% Baphomets Fluch 4% Metal Gear (Solid) 4% Half-Life 4% Gothic 3% The Elder Scrolls 2% Duke Nukem 2% Mafia 1% Grand Theft Auto 1% Splinter Cell 1% Call of Duty 0%

News-Update (Ergebnis):Der größte Teil der Umfrageteilnehmer (23 Prozent) zeigt generell kein Interesse an Videospielverfilmungen. Aus den potenziellen Kandidaten unserer Vorschlagsliste haben sich Mass Effect und The Witcher (jeweils 13 Prozent) sowie System Shock respektive Bioshock (7 Prozent) herauskristallisiert. Auf Platz 4 folgt Fallout, 6 Prozent der Umfrageteilnehmer hat einen Wunschkandidaten, der nicht in unserer Vorauswahl enthalten war. Das vollständige Ergebnis seht ihr weiter unten.Ursprüngliche News:Filme mit offizieller Lizenz zu einem Videospiel oder einer Computerspiel-Reihe sind häufig bestenfalls mittelprächtig., ja sogar zu Doom gab es bereits Filmumsetzungen – von den unzähligen Machwerken vonzuoder, die oft mit der Vorlage kaum noch etwas zu tun hatten, wollen wir an dieser Stelle gar nicht erst anfangen.Ungeachtet dessen, ob es bereits eine filmische Umsetzung eines Videospiels oder einer Videospielmarke gibt, möchten wir unserer heutigen Sonntagsfrage von euch erfahren, zu welchem Spiel beziehungsweise zu welcher Reihe ihr euch eine hochwertige Filmumsetzung wünschen würdet. Würde euch eine vernünftige Verfilmung zu-Reihe am meisten reizen? Würdet ihr am liebsten einenFilm im Kino sehen? Oder aber vielleicht haben es euch auch die Universen vonoderangetan?Da wir natürlich kaum alle denkbaren Optionen in der Umfrage zur Wahl stellen können, geben wir euch eine Auswahl zur Abstimmung, bei der wir uns vorstellen könnten, dass viele sich dazu eine adäquate Filmumsetzung wünschen würden. Wie üblich könnt ihr uns aber in den Kommentaren unter dieser News-Meldung auch euren womöglich nicht vertretenen Favoriten nennen und vielleicht sogar sagen, wer darin die Hauptrolle spielen sollte. Fühlt euch zudem herzlich dazu eingeladen, eure das Thema in den Kommentaren mit den anderen Usern zu diskutieren. Bei unserer Sonntagsfrage könnt ihr wie jedes Mal bis zum kommenden Montag Morgen um 10:00 Uhr abstimmen. Danach nehmen wir die Auswertung vor, präsentieren das Umfrageergebnis und geben euch einen Überblick über das entstandene Meinungsbild.Ihr habt eine Idee für eine unserer kommenden Sonntagsfragen? Dann besucht einfach diesen Foren-Thread , in dem ihr uns Vorschläge für eine der kommenden Umfragen hinterlassen könnt – gerne auch mit möglichen Antwortmöglichkeiten. Ob zeitlose Themen oder brandaktuell spielt dabei keinerlei Rolle. Sofern wir eure Frage für interessant genug halten, könnte sie schon bald an dieser Stelle gestellt werden.