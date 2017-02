PlayStation Now wird für PS3, PSVita und Sony-TVs eingestellt / Service bleibt nur für PS4 und PC bestehen

PS4

Der Sony-eigene Streamingdienst PlayStation Now wird für die PlayStation 3, die PlayStation Vita und für alle kompatiblen Sony- beziehungsweise Samsung-Geräte eingestellt. Der Service wird in Zukunft nur noch für die PS4 sowie PCs angeboten. Konkret heißt das, dass ihr ab dem 15. August 2017 keine Spiele mehr aus der Cloud runterladen könnt, selbst die Anmeldung für den Dienst wird schon am 15. März 2017 deaktiviert.

PlayStation Now wird bisher in Deutschland nicht angeboten, allerdings soll schon bald eine Beta starten, damit das Projekt auch hierzulande Einzug halten kann. Für eine monatliche Gebühr können dann interessierte Spieler, die einen kompatiblen DualShock 4 besitzen, aus über 300 Sony-Titeln wählen und gemütlich über ein fähiges Endgerät streamen. Die Rechenleistung übernimmt dabei die Cloud. Eine PS4 wird dafür nicht zwingend vorausgesetzt, es reicht ein Windows-PC.