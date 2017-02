Retro Gamer 2/2017 jetzt am Kiosk

Die Highlights von Retro Gamer 2 /2017

Titel

Editorial

Inhalt

Civilization (Klassiker-Check von Heinrich Lenhardt)

(Klassiker-Check von Heinrich Lenhardt) Pokémon (Historie)

(Historie) Boulder Dash (Retro Klassiker von Anatol Locker)

Marauder (Making Of)

(Making Of) Alien 3 (Licence to thrill)

Der neue Retro Gamer 2/2017 (196 Seiten, 12,90 €) ist am Kiosk! Müsst ihr mehr wissen? Wieso lest ihr dies eigentlich noch, und seid nicht längst unterwegs zum Kiosk! Ach so, die Jugend von heute... Also, ein Kiosk ist so eine Art Steam oder App Store, wo man sich Content in den (Waren-) Korb laden kann, danach geht man zum Checkout an die Kasse (quasi die Bezahlschranke), und dann kann man ihn beliebig oft nutzen, den Content. Sogar ohne Strom! Man kann ihn sogar weiterverkaufen oder -schenken. Man kann Brotzeiten darin einpacken. Oder im Winter den Kamin damit kickstarten. Echt super, oder?Unsere Titelstory dreht sich um das N64, die erste echte 64-Bit-Konsole (andere kamen auch schon auf 64 Bit, aber eher durch Addition). Und auch sonst dominiert Nintendo unser Titelbild: großer Mario-Kopf und als Einklinker. Die weiteren vielen Top-Themen, darunter, zwei lange Interviews(Bullfrog) und(Atari, Epyx, Sega) und Firmen-Archiven zuund. Natürlich haben wir auch wieder diverse Spieleveteranen im Heft, beispielsweisemit zwei Klassiker-Checks und einem Retro-Revival.Zwei neue Rubriken probieren wir überdies aus:undan Sammler und Komplettierer gedachtes Format, letzteres zur-Serie von SSI. Aber ihr lest dies ja alles gar nicht, weil ihr schon am Kiosk in der Schlange steht, richtig...?Unsere allgemeine Leseprobe (siehe Link unten) bietet euch kostenlos 16 der 196 Seiten:Und GamersGlobal-Premium-User erhalten 8 weitere Seiten:Wer einabgeschlossen hat oder neu abschließtkann einmalig ein kostenloses RetroGamer-Heft bekommen. Dazu schließt ihr über euer GG-Aboprofil ein Retro-Gamer-Abo mit dem eMedia/Heise-Verlag ab, das ihr nach Erhalt der kostenlosen Ausgabe gleich danach wieder kündigen könnt. Oder, viel besser, dauerhaft beziehen.Solltet ihr bereits ein Retro-Gamer-Abo besitzen, seit mindestens sechs Monaten aber kein GG-Abo mehr (oder natürlich noch nie), könnt ihr einmalig (!) ein kostenloses 3-Monats-Abo von GG Premium bekommen: Teilt ihr uns per Mail an service@gamersglobal[PUNKT]de eure Abo-Nummer der Retro Gamer sowie euren GamersGlobal-Usernamen unter dem Betreff "Probe-Abo" mit, dann schenken wir euch einim Wert von 14,97 Euro.