Vikings - Wolves of Midgard: Release-Termin, Pre-Order-Boni und Features-Trailer

PC XOne PS4 Linux MacOS

Die Arbeiten am kommenden Action-Rollenspiel Vikings - Wolves of Midgard sind offenbar abgeschlossen. Nun gaben der Entwickler Games Farm und der Publisher Kalypso Media auch den Release-Termin für den Titel bekannt. Demnach wird der Titel hierzulande bereits nächsten Monat, am 24. März für Windows, Mac, Linux, Xbox One und die PS4 erscheinen.

Käufer, die sich für eine Retail-Version des Spiels entscheiden, erhalten eine Special-Edition, die neben dem Spiel noch ein großes Poster, sowie ein Artbook und den offiziellen Soundtrack des Spiels in digitaler Form umfasst. PC-Retail-Käufer bekommen darüber hinaus als Bonus einen exklusiven DLC, das noch zusätzliche Outfits (für männliche und weibliche Charaktere) umfasst, die aus jeweils einem zusätzlichen Tattoo, einer neuen Frisur und einem Clan-Symbol bestehen. Zudem gibt es einen neuen Bartstil für den Krieger und Tribal-Schmuck für die Schildmaid. Käufer der digitalen Version können sich den DLC auch als Vorbesteller-Bonus sichern.

Passend zum nahenden Release wurde auch ein neuer Trailer veröffentlicht, der euch die Features von Vikings - Wolves of Midgard näher vorstellt. Das Video könnt ihr euch unterhalb dieser Zeilen anschauen. Auf Steam könnt ihr den Titel aktuell als Vorbesteller mit 15 Prozent Rabatt für 38,24 Euro vorbestellen. Folgt dazu einfach dem Quellenlink. Bei Amazon kostet die Retail-Version für den PC 39,99 Euro. Für die Konsolenfassungen zahlt ihr jeweils 59,99 Euro.