Daymare - 1998: Survival-Horror-Spiel im Stile von Resident Evil landet auf Kickstarter

PC

Mit Daymare - 1998 hat Invader Studios im September 2016 ein neues Survival-Horror-Spiel angekündigt. Der ursprünglich als Fan-Remake zu Resident Evil 2 gestartete Titel entwickelte sich zu einem eigenständigen Projekt, das auch das Interesse einiger ehemaliger Capcom-Entwickler weckte. Nun haben die Macher eine Kickstarter-Kampagne gestartet und hoffen auf die finanzielle Unterstützung, um das ambitionierte Projekt fertigstellen zu können.

Daymare - 1998 soll das Gefühl und die Atmosphäre der Filme und Survival-Spiele der 80er und 90er Jahre einfangen. Story und Gameplay orientieren sich grob an die großen Capcom-Vorbilder. Es gibt eine Stadt, einen tödlichen Virus und mutierte Bewohner, die euch nach dem Leben trachten. Aus der Third-Person-Ansicht erkundet ihr gruselige Schauplätze, sammelt Waffen und hilfreiche Gegenstände, löst Umgebungsrätsel und versucht um jeden Preis am Leben zu bleiben. Das soll in Daymare - 1998 gar nicht so einfach sein, denn die Kreaturen sind laut den Entwicklern ziemlich schwer zu töten und werden verschiedene Taktiken erfordern.

Wie schon erwähnt, hat der Titel großes Interesse bei einigen ehemaligen Capcom-Entwicklern geweckt, die das Team nun tatkräftig unterstützen. Mit dabei sind Kazuhiro Aoyama (Director hinter Resident Evil 3 - Nemesis), Satoshi Nakai (Kreaturen-Designer für Resident Evil - Code Veronica und Resident Evil 0), Kenichi Iwao (Autor von Resident Evil und Director von Parasite Eve 2), Yoshiki Okamoto (Executive Producer von Resident Evil und Devil May Cry 2), Akari Kaida (Komponistin für Resident Evil, Dino Crisis und Street Fighter 2) und Jeremy Blaustein (Mitentwickler von Metal Gear Solid, Silent Hill 2-4 und Castlevania - Symphony of the Night).

Insgesamt 180.000 Euro will das Team für die Weiterentwicklung des Spiels sammeln. Ihr könnt euch bereits ab einem Euro beteiligen, wofür ihr ein Dankeschön auf der offiziellen Homepage erhaltet. Ab 5,00 Euro taucht euer Name zudem im Telefonbuch im Spiel auf und ab 12,00 Euro bekommt ihr noch zusätzlich eine digitale Kopie des Spiels, ein spezielles 98er-Outfit, sowie einen Frühzugang zur geplanten Demo „98 Stunden zuvor“. Die Belohnungen für die Backer wurden bis zu einem Unterstützungsbeitrag von 7.000 Euro gelistet und erhalten unter anderem exklusive In-Game-Gegenstände, sowie die Möglichkeit, sich selbst als NPC im Spiel zu verewigen und auch einen eigenen Schauplatz in der monsterverseuchten Stadt zu kreieren.

Erste Stretch-Goals wurden ebenfalls bereits genannt. Ab einem Beitrag von 215,000 Euro gibt es besser Animationen dank Motion Capture und einen Comicroman für alle Unterstützer des Spiels. Ab 240,000 winkt ein spezieller Soundtrack von Akari Kaida (erste Proben findet ihr bereits auf Soundcloud) und ab 300,000 Euro gibt es auch eine Umsetzung für Xbox One und die PS4. Weitere Details, Artworks und Infos zur Charakteren findet ihr unter dem Quellenlink.