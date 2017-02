Resident Evil 7: Capcom äußert sich zu den im Vergleich zum Vorgänger niedrigen Verkaufszahlen

PC XOne PS4

Wie der japanische Spielehersteller Capcom vor wenigen Tagen bekannt gab, hat sich das am 24. Januar veröffentlichte Survival-Horror-Adventure Resident Evil 7 (im Test) in den ersten Verkaufswochen rund 2,5 Millionen Mal verkauft. Das ist deutlich weniger, als seinerzeit bei Resident Evil 6 (Testnote: 6.0), das im gleichen Zeitraum noch rund 4,5 Millionen Käufer fand. Am 10. Februar hat der neuen Ableger die drei Millionen-Marke geknackt. In einem Q&A mit den Investoren sprach das Unternehmen über die bisherigen Zahlen und gab sich optimistisch.

Wie Capcom anmerkte, könne das anfängliche Verkaufstempo im Vergleich zu Resident Evil 6 als etwas niedrig erscheinen, allerdings sollte man dabei die inzwischen viel weiter verbreitete Akzeptanz digitaler Vertriebswege und der Wandlung des Marktes, von starken Initialverkäufen, hin zum langanhaltenden Vertrieb der Spiele mitberücksichtigen. Man glaube daher weiterhin, dass die für dieses Fiskaljahr angepeilten vier Millionen Einheiten nach wie vor erreicht werden können, da sich der Titel, angetrieben von sehr positiven Reviews der Presse und Meinungen der Verbraucher, noch über einen längeren Zeitraum hinweg kontinuierlich weiter verkaufen werde.