E3 2017: Microsoft-PK bereits Sonntag, Scorpio im Zentrum

Wie in jedem Jahr wird Microsoft auch 2017 eine Pressekonferenz auf der E3 abhalten. Während die Veranstaltung bislang immer am Montag, also am Tag, bevor die eigentlichen Messehallen ihre Pforten öffnen, stattfand, werden die Redmonder sie dieses Jahr bereits am Sonntag durchführen. Konkret ließ Microsofts Larry Hryb wissen, da Veranstaltung im Galen Centre in Los Angeles am 11. Juni um 14:00 Uhr beginnt, also in Deutschland am 11.6. um 23:00 Uhr.

Das parallel zur Terminbekanntgabe getwitterte Bild legt nahe, dass im Zentrum der PK die neue, im vergangenen Jahr als Project Scorpio angekündigte neue Konsole stehen wird. Da diese bereits im Laufe dieses Jahres den Handel erreichen soll, dürfte Microsoft dort neben dem finalen Namen auch mehr zu Hardware-Details, VR-Support und Spielen bekannt geben. Eher unwahrscheinlich, so der Veröffentlichungstermin nicht deutlich früher liegt als das sogenannte Weihnachtsgeschäft, wäre auch die Nennung eines konkreten Release-Termins und des Preises in den USA und Europa.