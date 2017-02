The Bard's Tale: Remastered-Trilogy soll definitiv noch erscheinen

PC Linux MacOS

Vergangene Woche verkündete inXile Entertainment im eigenen Forum, dass die geplante Bard’s-Tale-Remastered-Trilogy auf Eis gelegt wurde und vermutlich nicht mehr erscheinen wird. Als Grund erklärte das Studio, dass der verantwortliche Entwickler Olde Skuul, der ursprünglich die Entwicklung auf eigenen Wunsch begann, die Arbeit aufgrund angeblicher ausbleibender Zahlungen eingestellt hätte. InXile erklärte, dass man bereits zu Beginn daran zweifelte, dass Olde Skuul die Sache zu Ende bringen wird, weshalb auch vereinbart wurde, das Geld erst nach der Fertigstellung der Neuauflagen auszuzahlen. Nun meldete sich auch Olde Skuul zu Wort und versicherte, dass die Remastered-Trilogy definitiv noch fertiggestellt wird.

Hinter Olde Skuul steckt die ehemalige Programmiererin von Bard’s Tale 3 und Gründerin von Interplay Entertainment Rebecca Heineman. In ihrem Statement stellte sie klar, dass es sich bei der angeblichen Einstellung lediglich um eine Verschiebung handelt: „Die Bard’s Tale Trilogy ist mein Baby. Vor allem Bard’s Tale 3. Ich will, dass dieses Spiel fertiggestellt wird, weil ich es selbst spielen möchte“, so die Entwicklerin. Heineman versprach auch, wie vereinbart die Keys für die Neuauflagen den Unterstützern der Kickstarter-Kampagne zu Bard's Tale 4 als Belohnung zukommen zu lassen. InXile Entertainment meldete sich inzwischen erneut zu Wort und gab an, die ganze Angelegenheit rund um die Remastered-Trilogy ganz Olde Skuul zu überlassen.