GG-Gewinnspiel: Karten für die Vorpremiere zu Offline - Das Leben ist kein Bonuslevel in München [beendet]

Das Gewinnspiel ist beendet. Die Gewinner haben ihre QR-Codes für die Kinotickets heute früh bereits erhalten.



Im Mathäser Filmpalast in München findet die Vorpremiere zum deutschen Gamer-Film Offline - Das Leben ist kein Bonuslevel statt und ihr seid nicht dabei? Das können wir unmöglich zulassen! Genau deshalb verlosen wir 2x2 Tickets für die Vorpremiere, die an diesem Freitag, den 17. Februar, um 17:00 Uhr stattfindet. Ihr müsst also nicht allein losziehen, sondern könnt eure Liebste oder euren Liebsten mit ins Mathäser nehmen.

Natürlich handelt es sich bei der Vorführung von Offline – Das Leben ist kein Bonuslevel nicht einfach nur um irgendeine Vorpremiere, sondern um DIE Vorpremiere. Es wird also auch das eine oder Mitglieder der Crew anwesend sein. Und für Gamer ebenfalls nicht unwichtig: Vielleicht scahut ja auch Björn Pankratz von Risen-Entwickler Piranha Bytes vorbei. Der Grund dafür wäre einfach: Die im Film enthaltenen Spielszenen stammen allesamt vom Essener Entwicklerstudio, Pankratz selbst spielt zudem eine kleine Gastrolle als "Raidanführer".

Und so macht ihr mit: Schickt uns bis Donnerstag, den 16. Februar um 23:59 Uhr eine E-Mail mit der Betreff-Zeile „Offline – Das Leben ist kein Bonuslevel“ an gewinnspiel [-at-] gamersglobal.de. Gebt und darin einfach euren Namen und eure vollständige Postanschrift an. Die beiden Gewinner, die wir nach dem Zufallsprinzip und allen Einsendungen ermitteln, erhalten am Freitagmorgen schließlich das Ticket respektive den QR-Code an die beim Gewinnspiel genutzte Mailadresse. Damit erhaltet ihr und eure Begleitperson entsprechend Zugang zur Vorpremiere im Mathäser Filmpalast, Bayerstraße 3-5, 80336 München, die am 17. Februar um 17:00 Uhr beginnt.

Wir wünschen allen Teilnehmern viel Glück! Übrigens haben wir den Film bereits für euch angeschaut. Am Donnerstag erfahrt ihr, wie uns der Streifen gefallen hat, der offiziell ab dem 23. Februar in den deutschen Kinos startet. Mehr Details zum Film findet ihr auf der offiziellen Facebook-Website, unten haben wir euch noch den Trailer eingebunden.