Schnäppchen der Woche (KW7)

Es ist wieder Schnäppchen-Zeit! Wie üblich gilt: Die Amazon-Angebote, die wir mit "MP" kennzeichnen, sind Market-Place-Angebote. Dabei handelt es sich um Fremdanbieter, die über das Amazon-Shopsystem (und unter Einhaltung bestimmter Regeln) ihre Artikel versenden. Wir haben für euch bei diesen Angeboten die Versandkosten (mit in der Regel zutreffenden 3 Euro, manchmal sind sie auch versandkostenfrei) bereits mit eingerechnet. Bei den normalen Amazon-Angeboten braucht ihr bei Bestellungen ab 29 Euro keine Versandkosten (3 Euro) mehr zu bezahlen. Auch wenn in eurer Bestellung ein Buch dabei ist, müsst ihr keine Versandgebühren entrichten. Neu hinzugekommene Schnäppchen oder Angebote die im Preis sehr gefallen sind, werden am Anfang des Angebots mit "Neu:" gekennzeichnet.

Spiele-Schnäppchen bei gog.com und amazon.de

Reduzierte Spiele-Downloads bei GoG Neu: Aktion: GoG-Valentinstag-Angebote Neu: Hily Potatoes! A Weapon Shop?!: 6,69€

Hily Potatoes! A Weapon Shop?!: Neu: Emperor - Rise of the Middle Kingdom: 5,59€

Emperor - Rise of the Middle Kingdom: Neu: Caesar: 5,59€

Caesar: Neu: Caesar 2: 5,59€

Caesar 2: Pizza Connection: 5,59€

Pizza Connection 2: 5,59€

Sea Dogs: City of Abandoned Ships: 5,59€ Schnäppchen bei amazon.de Aktionen zu Spiele-Downloads, Xbox-Live, PS-Network und Spiele-Apps

Reduzierte Spiele-Downloads bei Amazon

Aktion: Aktuelle Game-Download-Angebote

Neu: Dark Souls 3(PC): 24,99€

Dark Souls 3(PC): Neu: Dark Souls 2 (PC): 9,99€

Dark Souls 2 (PC): Neu: Dark Souls - Prepare to Die-Edition (PC): 8,99€

Dark Souls - Prepare to Die-Edition (PC): Neu: Dragonball Xenoverse (PC): 7,99€

Dragonball Xenoverse (PC): Neu: Enslaved - Odyseey to the West, Premium Edition (PC): 3,99€

Enslaved - Odyseey to the West, Premium Edition (PC): Neu: Der Forstwirt 2015 (PC): 3,99€

Der Forstwirt 2015 (PC): Neu: Arcade Games Series (PC): 2,99€

Arcade Games Series (PC): Neu: Deadcore (PC): 1,99€

Aktionen zu PC- und Videospielen

PC-Spiele

Baphomets Fluch / Revolution 25th Anniversary Collection (PC): 19,99€

Neu: Need for Speed - The Run, Limited Edition(PC): 9,99€

Need for Speed - The Run, Limited Edition(PC): Total War: Attila - Tyrannen und Könige Edition (PC): 9,99€

Final Fantasy 13 Compilation (PC): 9,99€

Neu: Edna & Harvey - Comic & Game (PC): 9,59€

Edna & Harvey - Comic & Game (PC): Neu: WWE 2k16 (PC): 7,64€

Xbox One/ Xbox 360-Spiele

Neu: Minecraft (Xbox One): 15,51€

Minecraft (Xbox One): Neu: Projekt Spark (Xbox One): 4,99€

Projekt Spark (Xbox One): NBA 2K14 (Xbox One): 3,88€

Rabbids Invasion - Die interaktive TV-Show (Xbox 360): 6,49€

PS4/ PS3-Spiele

Neu: Battlezone, PSVR (PS4): 29,50€

Battlezone, PSVR (PS4): Neu: Worms Battlegrounds (PS4): 24,91€

Worms Battlegrounds (PS4): Rory McIIroy PGA Tour (PS4): 19,99€

Neu: Lego Marvel Super Heroes (PS4): 12,99€

WiiU/ Wii-Spiele

Guitar Hero Live inkl. Gitarre (WiiU): 27,50€

Neu: Lego Star Wars - Das Erwachen der Macht, Special Edition (WiiU): 18,97€

Lego Star Wars - Das Erwachen der Macht, Special Edition (WiiU): Neu: Devil's Third (WiiU): 15,36€ (+5€ VK)

Handheld-Spiele

Inazuma Eleven Go - Licht (3DS): 14,26€

Neu: Travel Coach - Europe 2 (DS): 4,39€

Film -Schnäppchen bei amazon.de

Blu-ray und DVDs

Neu: Captain Future Komplettbox (Limited Collector's Edition): 159,97€

Captain Future Komplettbox (Limited Collector's Edition): Neu: Der Junge und das Biest - Limited Collector's Edition: 23,97€

Der Junge und das Biest - Limited Collector's Edition: Neu: Alf - Die komplette Serie (DVD): 22,94€

Alf - Die komplette Serie (DVD): Neu: John Wick - Mediabook, Limited Edition: 9,97€

John Wick - Mediabook, Limited Edition: Neu: Mr. Right: 9,97€

Mr. Right: Neu: Dreamscape: 8,98€

Dreamscape: Neu: The Quest - Die Herausforderung: 5,97€

The Quest - Die Herausforderung: Neu: Eclipse - Bis(s) zum Abendrot (Fan Edition): 3,36€

Hardware- und Spiele - Hardware- Schnäppchen bei amazon.de

Konsolen, Spielezubehör, Hardware und Elektronik

Neu: Roccat Kova - Limited Amazon Edition, Gaming Maus: 49,99€

Roccat Kova - Limited Amazon Edition, Gaming Maus: Neu: WASDkeys M200 Gaming Maus mit 5 Tasten: 32,84€

WASDkeys M200 Gaming Maus mit 5 Tasten: Neu: WASDkeys K200 Gaming Tastatur: 22,95€

WASDkeys K200 Gaming Tastatur: Neu: WASDkeys M100 Pro Laser PC USB Gaming Maus: 21,72€

Brettspiel - Schnäppchen bei amazon.de

Brettspiele

Neu: Eldritch Horror (Brettspiel): 40,44€

Eldritch Horror (Brettspiel): Quizduell (Brettspiel): 22,99€

Der Herr der Ringe (Brettspiel): 22,76€

Magic: The Gathering - Arena of the Planeswalkers: Battle for Zendikar (Brettspiel): 19,99€

Neu: Magic: The Gathering - Arena of the Planeswalkers (Brettspiel): 12,99€

