The Wolf Among Us: Arbeitet Telltale an Staffel 2?

Falls der eine oder andere männliche User fragt, weshalb auf das durchaus freundlichen "Hallo" an seine bessere Hälfte eisiges Schweigen folgte: Heute ist Valentinstag! Egal, ob ihr den so benannten 14. Februar aber nun als besonderen Tag betrachtet, an dem man mit seinem oder seiner Liebsten essen geht oder auf andere Weise seine Liebe auf speziell unter Beweis stellen sollte oder ihr als Urheber kommerzorientierten Geschäftsleute vermutet; das kalifornische Entwicklerstudio Telltale Games hat den Valtinstag genutzt, um eine Botschaft via Twitter zu verschicken.

Ob sich die Macher von Episoden-Adventures wie Batman - The Telltale Series (im Test: Note 8.5) oder The Walking Dead einfach aufgrund der unerfüllten Liebe zwischen dem "Wolf" und "Snow White" aus den Fable-Comics entschieden hat, weil es am besten passte, oder der geneigte Gamer dies als lose Ankündigung einer zweiten Staffel der ab Oktober 2013 veröffentlichten ersten fünf Folgen von The Wolf Among Us auffassen kann, ist nicht bekannt. Wer unseren Test zur ersten Staffel gelesen oder das Episoden-Abenteuer selbst gespielt hat, dürfte uns jedoch zustimmen, dass eine Fortsetzung ein Grund zur Freude wäre. Immerhin zählt das Film-Noir-artige Krimi-Adventure mit zu den besten Spielen, die das Studio bislang veröffentlicht hat.

Ob und wann eine offizielle Ankündigung erfolgen könnte, bleibt bis auf Weiteres reine Spekulation. Telltale arbeitet aktuell unter anderem an der dritten Staffel von The Walking Dead, deren dritte von fünf Episoden ab dem 28. Februar zu haben sein wird, sowie an Marvel's Guardians of the Galaxy (wir berichteten). Gut denkbar wären neben einer Fortsetzung zu The Wolf Among Us jedoch genauso gut auch weiterer Staffeln zu Game of Thrones oder auch der sehr humorvollen Games-Adaption Tales from the Borderlands.