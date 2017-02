Zelda - Breath of the Wild: Expansion Pass für 19,99 Euro umfasst zwei DLCs // Infos zu den Inhalten

Switch WiiU

Für das in weniger als drei Wochen erhältliche The Legend of Zelda - Breath of the Wild (in der Preview) kündigte Nintendo heute – erstmals seit Bestehen der Legend of Zelda-Haupttitel – einen Expansion Pass an, der zwei Download-Inhalte umfasst. Der Preis wird bei 19,99 Euro liegen.

Erwerben könnt ihr den Erweiterungspass sowohl für die WiiU- als auch die Switch-Version des Actionadventures, sobald dieses ab dem 3. März zeitgleich mit der Switch erhältlich sein wird. Die Inhalte des jeweiligen Passes unterscheiden sich nicht voneinander, zudem weist Nintendo darauf hin, dass die Download-Pakete nicht einzeln erworben werden können.

Nachdem ihr den Expansion Pass erstanden habt, erhaltet ihr im Spiel umgehend Zugriff auf drei neue Schatzkisten, die in der Gegend des Großen Plateaus zu finden sein werden. Beim Inhalt einer Truhe handelt es sich um ein T-Shirt mit dem Nintendo-Switch-Logo, das der Protagonist Link „auf all seinen Abenteuern tragen [kann] und damit ein besonderes Outfit [hat]“. In den anderen beiden Schatztruhen erwarten euch hingegen „nützliche Gegenstände“, die jedoch bislang nicht weiter präzisiert wurden.

Die beiden angekündigten DLCs werden im Laufe des Jahres erscheinen. Den Angaben des Unternehmens zufolge ist die Veröffentlichung des ersten Inhaltspakets für diesen Sommer geplant. Unter anderem erwarten euch dann eine neue Prüfungsschrein-Herausforderung, eine Option, durch die ihr das Hauptspiel auf einem höheren Schwierigkeitsgrad erleben könnt, sowie eine zusätzliche Funktion für die spielinterne Umgebungskarte. Der zweite Download-Inhalt wird voraussichtlich im Winter 2017 folgen und einen zusätzlichen Dungeon, weitere Herausforderungen sowie eine neue Geschichte umfassen.

Als Gründe, die zu der Entscheidung geführt haben, erstmals einen Erweiterungspass für ein Hauptspiel der Zelda-Reihe anzubieten, wird die umfangreiche Spielwelt mit ihren „zahllosen Anknüpfungspunkten für weitere, aufregende Abenteuer“ angeführt. Eiji Aonuma, langjähriger Produzent der Serie, gibt vor diesem Hintergrund an: