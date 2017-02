Nintendo verspricht: „Weitere Third-Party-Ankündigungen für die Switch werden bald folgen“

Switch

Die beiden Nintendo-General-Manager Yoshiaki Koizumi und Shinya Takahashi haben sich vor kurzem mit der britischen Zeitung The Telegraph über die kommende Hybrid-Konsole Switch unterhalten. Dabei wurden die beiden unter anderem auf den Third-Party-Support für das neue System angesprochen und gefragt, ob sich der japanische Hersteller nicht ein wenig Sorgen wegen der mageren Spielauswahl zum anstehenden Launch des Systems machen würde.

Wie Takahashi daraufhin erklärte, habe man nicht nur die Starttitel, sondern das gesamte Lineup für die nächsten zwei Jahre im Blick und hier habe man zunächst einmal alleine für dieses Jahr in jedem Quartal eine Neuerscheinung parat. Neben The Legend of Zelda - Breath of the Wild (Preview) und 1-2-Switch, die zum Release der Konsole verfügbar sein werden, sei schon kurz danach der Release von Mario Kart 8 Deluxe geplant. Arms soll ebenfalls noch im Frühjahr erscheinen und später im Jahr werden noch weitere Titel veröffentlicht.

Koizumi fügte außerdem hinzu, dass man diesmal sehr viel Energie in die Zusammenarbeit mit den Third-Party-Entwicklern investiert und auch entsprechend viel Aufmerksamkeit der Entwickler-Umgebung schenkt, um den kreativen Köpfen die Erschaffung neuer Switch-Spiele zu erleichtern. Das schließe auch die Unterstützung für die Unreal Engine 4 und die Unity-Engine ein, auf die viele Studios setzen. „Ihr werdet schon bald eine ganze Menge mehr Third-Party-Ankündigungen sehen“, so Koizumi. Das komplette Interview findet ihr unter dem Quellenlink.