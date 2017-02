In Vitra: JRPG ab 24. März erhältlich // „Final Fantasy meets Secret of Mana“

PC

Mit dem Slogan „JRPG made in Germany“ teilt der in Darmstadt ansässige Publisher rokapublish mit, dass das vom Indie-Studio bumblebee entwickelte In Vitra ab dem 24. März für PC via Steam und im Einzelhandel zum Preis von 7,99 Euro erhältlich ist.

Das 3D-Rollenspiel mit seiner Top-Down-Ansicht bietet euch unter anderem ein „forderndes“, rundenbasiertes Kampfsystem, zahlreiche Fertigkeiten und Zauber sowie eine Geschichte, die auch über die eine oder andere Wendung verfügen soll. Beworben wird der Titel zudem mit der Aussage, dass In Vitra „spielerisch an die frühen Final Fantasy-Klassiker [erinnert] und dabei das Flair von Secret of Mana [versprüht]“.

In den etwa 15 Stunden Spielzeit, die euch das JRPG unterhalten soll, seid ihr mit dem Protagonisten Noa und seinen drei Gefährten auf der Suche nach dem Ursprung einer mysteriösen Krankheit sowie einem entsprechenden Heilmittel. Wie üblich, bekommt ihr es im Verlauf der Geschichte mit „gefährlichen Kreaturen“ zu tun, müsst ein „gutbehütetes Geheimnis“ lüften und schließlich den namensgebenden Schauplatz vor dessen Untergang retten.