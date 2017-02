Pokémon Go: 80 neue Pokemon und neue Funktionen kommen mit neuem Update

iOS Android

In Kürze soll ein Update für das Mobilspiel Pokémon Go erscheinen, das unter anderem 80 neue Pokémon der zweiten Generation sowie zahlreiche neue Funktionen mit sich bringen soll. Wie der Website von Niantic Labs zu entnehmen ist, könnt ihr euch demnächst auf die Jagd nach Endivie, Feuerigel, Karnimani und weiteren Mons machen, die ursprünglich in der Johto-Region der Videospiele Pokémon Gold und Pokémon Silber gefunden wurden.

Die kommenden Neuerungen lesen sich wie folgt:

Es stehen euch nun mehr Entwicklungsmöglichkeiten für eure Pokémon als je zuvor zur Verfügung. Pokémon aus der Kanto-Region können demnach bald zu welchen entwickelt werden, die die Johto-Region bevölkern. Dafür stehen neue Entwicklungsitems zur Verfügung, die ihr an den Poké-Stops finden könnt.

Pokémon in freier Wildbahn reagieren nun anders als vorher, wenn ihr sie fangen wollt. Unterstützend dürft ihr nun Beeren und Pokébälle direkt im Begegnungsbildschirm auswählen.

A propos Beeren. Zwei neue Sorten gibt es nun ebenfalls, die Nanabbeeren und die Sananabeeren. Die Nanabbeere verlangsamt das Pokémon, die Sananabeere verdoppelt die Menge an Bonbons, die ihr bekommt, solltet ihr das Pokémon fangen. Erhältlich sind sie mit etwas Glück an den Poké-Stops, wenn ihr die Fotoscheibe dreht.

Abschließend könnt ihr euren Avatar individueller mit neuen Hüten, Shirts, Hosen und weiteren Items gestalten.

Niantic weist auch noch darauf hin, dass ihr weiterhin unter dem Hashtag #PokemonGO eure Erlebnisse via Twitter teilen könnt. Das Update soll im Laufe der Woche verfügbar sein.