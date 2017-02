EA Access: Skate 3 grindet in die Vault

360 PS3

Dass Skate 3 (Testnote: 9.0) irgendwann in naher Zukunft in die EA-Access-Vault aufgenommen wird, gab der Publisher Electronic Arts bereits im vergangenen Monat bekannt (siehe dazu auch unsere News: EA Access: Bad Company 2 und Battlefield 3 in der Vault - weitere Spiele angekündigt). Nun wurde der ursprünglich im Jahre 2010 für die Xbox 360 und die PS3 veröffentlichte Titel für die Abonnenten des Dienstes freigeschaltet.

Für die Besitzer der aktuellen Redmonder Konsole ist Skate 3 bereits seit dem 10. November vergangenen Jahres durch das Abwärtskompatibilitätsprogramm von Microsoft spielbar. Wann die anderen in Aussicht gestellten Titel (Dead Space Ignition, Madden NFL 17 und Zuma’s Revenge) in die Vault aufgenommen werden, ist derzeit noch nicht bekannt.