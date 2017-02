Whispers of a Machine: Neues Point-and-Click-Adventure aus Schweden angekündigt

PC MacOS

Die beiden schwedischen Indie-Entwickler Joel Staaf Hästö von Clifftop Games (Kathy Rain) und Petter Ljungqvist von Faravid Interactive (The Samaritan Paradox) haben mit Whispers of a Machine ein gemeinsames Projekt angekündigt. Dabei handelt es sich um ein Point-and-Click-Adventure, das voraussichtlich im kommenden Jahr für Windows und Mac erscheinen soll.

Die Geschichte von Whispers of a Machine setzt viele Generationen nach einer großen Katastrophe an, als die künstliche Intelligenz der Maschinen die Menschheit bedrohte und deshalb abgeschaltet werden musste. Die Welt erlitt daraufhin einen technischen Kollaps. Die Handlung des Spiels dreht sich um die junge Detektivin Vera, die zu einem ländlichen Außenposten der Menschen entsandt wird, um dort einen Mord aufzuklären und dabei in einen erbitterten Krieg zwischen Technologie-Anhängern und religiösen Fanatikern gerät.

Für den neuen Titel versprechen die Macher eine wendungsreiche Geschichte mit mehreren Enden und - getreu dem Retro-Trend - eine Auflösung von 640x360 Pixel. Erste Bilder zum Spiel könnt ihr in unserer Galerie bestaunen. Weitere Details findet ihr unter dem Quellenlink.