Humble-Freedom-Bundle: 30 Euro für aktuell 66 Titel // 100% für Charity (Update)

Update vom 16.2.:

Keys für Monster Loves You sind aktuell wieder vorhanden, auch bisherige Käufer erhalten es nachträglich, womit bisher nur Subnautica aus der Auswahl herausgefallen ist. Weiterhin sind ganze 20 Titel zum Bundle dazugekommen, darunter etwa das Double Fine Adventure, das Musik-Actionspiel Beat Hazard Ultra oder der Top-Down-Shooter Super Galaxy Squadron EX. Somit erhaltet ihr aktuell bereits 66 Titel zu einem Preis von 30 Euro für einen guten Zweck.

Update vom 15.2.:

Die einzelnen Titel haben ein begrenztes Kontingent, so dass neue Käufer schon nicht mehr alle Titel erhalten werden. Aktuell fehlen beim Neuerwerb Monster Loves You und Subnautica. Für Super Meat Boy gibt es zwar keine Steam-Keys mehr, jedoch ist der DRM-freie Download weiterhin verfügbar.

Ursprüngliche Meldung:

Das beliebte Humble Bundle startet das wohl bisher größte Bundle ihrer Geschichte. Aktuell erhaltet ihr 47 Titel – aufgeteilt auf Spiele, Hörbücher und eBooks – für 30 Euro. Dabei gehen sämtliche Einnahmen an drei Charity-Einrichtungen. Die ACLU (American Civil Liberties Union) setzt sich für Bürgerrechte und Anliegen des Liberalismus ein. Das IRC (International Rescue Committee) ist eine internationale Hilfsorganisation für Flüchtlinge und Kriegsopfer und MSF (Médecins Sans Frontières) ist die internationale Bezeichnung für Ärzte ohne Grenzen. Die Verteilung eures Geldes auf die drei Einrichtungen dürft ihr beliebig prozentual anpassen.

Unter den Titeln finden sich teils sehr beliebte Indie-Spiele wie etwa Stardew Valley, Super Meat Boy, The Witness, Subnautica, Octodad, World of Goo, The Stanley Parable, The Swapper, Mini Metro oder A Virus Named Tom. Sämtliche Spiele sind für Steam verfügbar. Darüber hinaus sind viele Titel auch DRM-frei herunterladbar, darunter zwei für Android, 28 als Windows-Download, 27 für Mac OS X und 25, die auf Linux-Systemen genutzt werden können.

Über den Quellenlink kommt ihr direkt zum Bundle, das für sieben Tage bis zum 20. Februar 2017 um 20 Uhr mitteleuropäischer Zeit verfügbar ist.