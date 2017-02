Bulletstorm und Duke Nukem vom Index gestrichen / Full Clip Edition erscheint ungeschnitten in Deutschland

PC 360 PS3

Die Egoshooter Bulletstorm und Duke Nukem 3D - 20th Anniversary World Tour Edition stehen ab sofort in Deutschland nicht mehr auf dem Index. Somit erscheint laut Gearbox die angekündigte Full Clip Edition von Bulletstorm auch hierzulande am 7. April 2017 ungeschnitten. Die Full Clip Edition soll zudem auf der PS4 und dem PC in 4K und 60 fps spielbar sein. Scott Warren, Produzent bei Gearbox, sagte dazu:

Der Prozess, Bulletstorm vom Index zu nehmen, war kompliziert und hat mehrere Monate gedauert. Letztlich war es den Aufwand und die Zeit wert, um den Titel zu unseren Fans nach Deutschland zu bringen. [...] Wir sind begeistert, dass die Fans in Deutschland die Spiele zum ersten Mal spielen können. Und zwar exakt mit den gleichen Inhalten, wie es auch Spieler in anderen Ländern tun.

Wahre Fans werden sich Bulletstorm seinerzeit wahrscheinlich importiert haben, trotzdem wird sicherlich der ein oder andere erneut zugreifen.