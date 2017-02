Retrokompott Folge 32: Spielezeitschriften Teil 1

Die Folge 32 des Retrokompott-Podcasts widmet sich der Geschichte der deutschen Spielemagazine. Patrick Becher und Robin Lösch blättern sich gemeinsam mit ihren Gästen Selmar und Fabskimo durch die Frühzeit des Games-Journalismus und damit unter anderem auch durch die Magazine ASM und die Power Play. In einem Interview kommt Klaus Sommer zu Wort, der die Internetseite Kultmags.com betreut, auf der er diese alten Hefte archiviert.

Das Hauptinterview, mit einer Laufzeit von knapp 80 Minuten, führte Patrick mit Carsten Borgmeier. Dieser war unter anderem für PC Joker, ASM und Smash! als Redakteur tätig und hat in dieser Funktion die Landschaft der deutschen Spielemagazine mitgeprägt.

Weitere Themen der Folge sind zum Beispiel ein Kommentar zum Thema Retro-Grafik, die Rätselrubrik Retro-Mysteries und der Klassiker Frankie goes to Hollywood auf dem C64. Am 24. Februar wird die nächste Folge ab 22 Uhr aufgezeichnet; gerne auch mit Live-Unterstützung der Hörer auf mixlr.com. Vorher ist der Retrokompott aber noch Teil der Night of the Pods am 18. Februar.