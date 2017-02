Hollow Knight: „Herausfordernder, aber fairer“ 2D-Platformer ab 24.2. erhältlich // Launch-Trailer

PC WiiU Linux MacOS

Vor etwas mehr als zwei Jahren konnte die Kickstarter-Kampagne zu Hollow Knight erfolgreich beendet werden, was in Zahlen ausgedrückt circa 57.000 Australische Dollar von etwa 2.160 Unterstützern bedeutete. Ab dem 24. Februar wird das „herausfordernde, aber faire“ Action-Adventure in 2D-Optik nun für Windows, MacOS, Linux und WiiU zum Preis von 15 Euro erhältlich sein (Produktseiten bei Steam, GOG.com und im Humble Store).

Realisiert wurde der Titel vom australischen Indie-Studio Team Cherry, das aus drei Entwicklern besteht und dessen Erstlingswerk Hollow Knight darstellt. Erwarten sollen euch in der „schönen und unheimlichen“ Welt des Platformers unter anderem klassische Side-Scrolling-Action, zahlreiche Skills und Fähigkeiten, Fallen und Geheimnisse sowie das Erkunden unterschiedlicher Schauplätze wie zum Beispiel alte Höhlen, zerfallene Städte und vergessene Tempel.

Dem namensgebenden Protagonisten stellen sich im Verlauf des Spiels mehr als 130 Standard-Gegner in den Weg, hinzu kommen 30 „epische“ Bosse verschiedenster Art. Diesen könnt ihr nicht nur mit euren Fähigkeiten zusetzen, sondern auch durch weitere Kräfte, die durch das Ausrüsten uralter Relikte aktiviert werden können. Darüber hinaus werdet ihr im unterirdischen Reich Hallownest auch auf freundliche gesinnte Nichtspielercharaktere treffen, die als „seltsam und wunderbar“ beschrieben werden und durch die auch der Humor seinen Weg in das Spiel finden soll.

Hervorgehoben wird von den Entwicklern außerdem, dass die Vielzahl der Gegner mittels „traditioneller 2D-Frame-für-Frame-Animation“ umgesetzt wurde. Wie das in Bewegung aussieht oder auch, wie die Schauplätze, Kämpfe und einige der Fähigkeiten verwirklicht wurden, zeigt euch der zwei Minuten lange Launch-Trailer.