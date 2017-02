Super Bomberman R: Neues Videomaterial zeigt Introsequenz und den Multiplayer-Modus

Switch

Einer der Titel, die im vergangenen Monat während des Livestream-Events in Tokyo für die Switch angekündigt wurden, war das Action-Labyrinth-Spiel Super Bomberman R. Der Titel wird aktuell von Konami für das neue Nintendo-System entwickelt und wurde bereits als einer der Launch-Spiele für die Konsole bestätigt (siehe unsere News: Nintendo Switch: Auswahl bisher bestätigter Spiele für 2017 veröffentlicht). Passend zum anstehenden Release hat der japanische Entwickler nun auch die Introsequenz aus dem Spiel auf YouTube veröffentlicht. Den rund vier Minuten langen Clip könnt ihr euch unterhalb dieser Meldung anschauen.

Darüber hinaus hat Famitsu kürzlich im Rahmen des diesjährigen Niconico Tokaigi in Chiba ein Livestream ausgestrahlt, bei dem der Multiplayer-Modus des Spiels präsentiert wurde. Den entsprechenden Videomitschnitt haben wir für euch in den Quellenangaben verlinkt. Super Bomberman R wird zeitgleich mit der Nintendo Switch am 3. März 2017 im Handel erscheinen.