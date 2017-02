Perception: Horror-Adventure der Bioshock-Macher nun auch für die Xbox-One bestätigt

PC XOne PS4

Das ursprünglich nur für den PC geplante Horror-Adventure Perception wurde bekanntlich erst Mitte vergangenen Monats auch für Sonys aktuelle Konsole angekündigt (siehe dazu unsere News: Perception: Horror-Adventure der Bioshock-Macher erscheint auch für die PS4). Nun bestätigte das aus den ehemaligen Bioshock-Entwicklern bestehende Studio The Deep End offiziell, dass die Besitzer der Xbox One ebenfalls in den Genuss des Titels kommen werden.

Passend dazu wurde auch ein neuer Teaser veröffentlicht, der euch schon mal auf das Gruselabenteuer rund um die blinde Protagonistin Cassie einstimmt. Den Clip könnt ihr euch unterhalb dieser Zeilen anschauen. Wann genau ihr das unheimliche Herrenhaus erkunden könnt, ist noch nicht bekannt. Bisher wurde lediglich nur der Release in diesem Jahr bestätigt. Sobald ein konkretes Datum genannt wird, erfahrt ihr es natürlich auch bei uns.