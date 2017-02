Valve hat derzeit kein Interesse, Spiele für Konsolen zu entwickeln - Gabe Newell erklärt den Grund

Valve hat aktuell kein Interesse daran, Spiele für die Konsolen zu entwickeln. Während die letzte Konsolengeneration noch mit der Orange Box und Titeln, wie Portal 2 (Testnote: 9.0), den beiden Left-4-Dead-Spielen und Counter-Strike Global Offensive (Testnote: 8.0) bedacht wurde, hat der Hersteller bisher nichts für die aktuellen Wohnzimmer-Entertainment-Systeme angekündigt. In einem Interview mit den britischen Kollegen von Eurogamer.net erklärte Valve-Mitgründer und Boss Gabe Newell, warum sich das in nahen Zukunft auch nicht ändern wird:

Die Arbeit in solch geschlossenen Umgebungen frustriert uns wirklich sehr. Da versucht man mit jemanden, der bei den Konsolen für die Produktplanung zuständig ist, über die Free-to-play-Spiele zu sprechen und er sagt: „Oh wir sind uns nicht sicher, ob Free-to-play eine so gute Idee ist“ und man denkt sich „ok, der Zug ist abgefahren“. Es gab Fälle, da haben wir unsere Produkte bis zu fünf oder sechs Mal am Tag aktualisiert. Als wir die ursprüngliche Steam-App für iOS veröffentlicht haben, bekamen wir jede Menge Feedback und waren praktisch schon am nächsten Tag bereit, ein Update dafür anzubieten. Wir konnten dieses Update ganze sechs Monate lang nicht veröffentlichen! Und wir konnten nicht herausfinden, warum sie es nicht freigaben. Sie sagten es uns nicht. Das sind Dinge, mit denen man sich in solchen geschlossenen Umgebungen herumärgern muss.

Laut Newell wurde das Update irgendwann dann doch freigegeben und selbst dann habe man nicht erfahren, warum es am Ende doch noch veröffentlicht wurde: Er sei sich dessen bewusst, dass es Leute gibt, die in solchen Umgebungen unglaublich erfolgreich sind, aber für ein Unternehmen wie Valve, das die Wege zwischen sich und dem Kunden möglichst kurz halten möchte, seien diese ganzen Prozesse dazwischen keine akzeptable Herangehensweise, so der Macher. Auf die Frage hin, ob der Selbstvertrieb in der aktuellen Konsolengeneration inzwischen besser geworden ist, antwortete Newell: „Aktuell lieben wir den PC. Und zwar sehr“.