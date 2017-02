PC iOS Linux MacOS Android

Ob dieser Seemann euch wohl mitnehmen kann?

Klassisches Abenteuer

Der Zeichenstil ist oldschool, aber schön.

Technik und Fazit

Point&Click

Einzelspieler (keine Mikrotransaktionen)

Für alle Alterstufen geeignet, auch Kinder dürfen gerne miträtseln

Preis am 13.2.2017: 2,99 Euro (Android und iOS)

In einem Satz: Setzt die Segel und rettet die Vögel!

Im Indie-Point&Click-Adventure, erdacht vonund veröffentlicht von ASH, begleitet ihr die Abenteurerin Nelly auf ihrer Suche nach Baron Breitbart, der Vögel hypnotisiert und sowieso nichts Gutes im Schilde führt. Ob es sich lohnt, den Baron aufzuhalten und die knuddeligen Tierchen zu befreien, klärt der Tablet-Check.Der triste Arbeitsalltag in der örtlichen Postzentrale ist für die Freizeitabenteurerin Nelly gefüllt von Langeweile und eintönigen Aufgaben. Sende Briefe nach da, empfange Post von dort und leite sie weiter nach irgendwo. Da trifft es sich doch gut, dass plötzlich ein Geist aus dem Putzeimer erscheint, der Nelly mit einer Aufgabe betraut, die dem heimtückischen Baron Breitbart das Handwerk legen soll.Dafür verschlägt es euch zunächst nach Port Rubicund, dem letzten bekannten Aufenthaltsort des Schurken. Um dort hinzukommen, spielt ihr das Mini-Tutorial. Die Bedienung auf dem Tablet erfolgt dabei sehr einfach. Tippt ihr einen Gegenstand an, könnt ihr ihn entweder untersuchen oder aufnehmen. Gesammelte Gegenstände, sofern von Bedeutung, landen im Inventar, das sich ebenso durch Antippen öffnen lässt. Dort lassen sich einzelne Dinge auch kombinieren, sofern notwendig. Ebenso verhält es sich mit den nicht spielbaren Charakteren. Einmal angestupst, könnt ihr entweder mit ihnen reden, interagieren oder euch über sie informieren.Sobald ihr in Port Rubicund angekommen seid, seid ihr auf euch allein gestellt. Ihr erfahrt recht schnell, dass der Baron bereits weitergesegelt ist und müsst ihm nun folgen. Das ist aber gar nicht so einfach. Zunächst gilt es herauszufinden, wo ihr hin müsst und dann braucht ihr noch eine seetüchtige Mitfahrgelegenheit. Ersteres erfahrt ihr, über Umwege, von der stutenbissigen Hafenmeisterin, letztere müsst ihr euch erarbeiten. Was dafür zu tun ist, verraten wir an dieser Stelle nicht.Nelly Cootalot - The Fowl Fleet ist ein klassisches Point&Click-Adventures. Ihr bewegt eure Spielfigur durch Tippen auf die Stelle, wo Nelly hingehen soll. Das funktioniert auch tadellos und vielleicht sogar besser als am PC. Die im Spiel enthaltenen Rätsel sind allesamt gut durchdacht, basieren allerdings meist auf geschickter Kombination der gefundenen Dinge und den Informationen, die ihr durch die Nebencharaktere erhaltet und einsetzt. Das macht aber nichts, denn nachdenken müsst ihr trotzdem – und manchmal mehr, als euch lieb ist.Grafisch erwartet euch der Look einer handgemalten Zeichentrickserie, der seinen Charme hat und absolut passt. Jeder Charakter wurde liebevoll gezeichnet, genauso wie die einzelnen Handlungsorte. Die Texte im gesamten Spiel sind, gesprochen wie geschrieben, alle auf Deutsch. Die Synchronsprecher und Übersetzer machen dabei einen ordentlichen Job. Nur die Lippensynchronität ist nicht immer gegeben, fällt aber nicht wirklich ins Gewicht. Die Piratenmusik hält sich vornehm im Hintergrund, kann bei längeren Suchphasen im Spiel aber auch ausgeschaltet werden, falls sie euch doch auf die Nerven fällt.Nelly Cootalot - The Fowl Fleet ist auf dem Tablet sehr ordentlich umgesetzt. Nelly ist absolut liebenswert, auch wenn die dargestellte Naivität manchmal etwas zu viel ist. Leider ist das Abenteuer etwas kurz. Ein Blick lohnt sich für Fans des Genres aber durchaus. Ihr solltet aber etwas Platz freischaufeln, der Download ist fast drei Gigabyte groß.