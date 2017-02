Zelda - Breath of the Wild: Erste Details zu den Dungeons

Switch WiiU

Game Informer hat weitere Details zu The Legend of Zelda - Breath of the Wild (zum Preview-Artikel) aus seiner Spielsession bei Nintendo verraten. Diesmal geht es um die Dungeons und die Änderungen, die ihr im Vergleich zu den anderen Zelda-Spielen zu sehen bekommt.

So waren die Dungeons, die die Redaktion spielen durfte, insgesamt kleiner als das, was man von den bisherigen Teilen der Serie gewohnt ist. Auch waren diese weniger verschachtelt, als in den alten Spielen. Das heißt aber nicht, dass die Dungeons deswegen einfacher waren. Es gab laut der Redaktion nur weniger Gelegenheiten, sich zu verlaufen. Die bessere Übersicht ist auch der Grund, weshalb ihr in den Dungeons von Breath of the Wild keinen Kompass mehr haben werdet: „Ihr könnt das Ziel im Grunde direkt sehen und könnt euch gar nicht verlaufen. Ihr müsst nur herausfinden, wie ihr dorthin gelangt“, so Eiji Aonuma, der Producer des Spiels.

Im neuen Link-Abenteuer sollen sich die Dungeons darüber hinaus nicht mehr um einen bestimmten Gegenstand drehen, den ihr erst finden müsst, um verschlossene Tore zu öffnen (wie den Hakenwurf), oder um den Boss des Dungeons zu besiegen. Ihr nutzt Waffen, die ihr bereits habt und müsst euch vorher auch entsprechend vorbereiten, um den Kampf zu gewinnen. Auch die alte Karte wurde verworfen und macht Platz für eine 3D-Map. Auf dieser sind die wichtigsten Bereiche markiert, die ihr besuchen solltet. Die übliche Ansicht, bei der ihr zwischen den einzelnen Ebenen hin- und herschalten konntet, gibt es nicht mehr.

Eine weitere Neuerung ist die sogenannte „Bosheit“, die ihr in den Dungeons vorfindet. Dabei handelt es sich um eine giftige, empfindungsfähige Flüssigkeit, die bei Berührung Schaden verursacht. Die Pfützen dieser Substanz haben Augen und ihr könnt diese mit dem Schwert angreifen, um die Pfützen zu entfernen. Die Substanz wird auch in einige Puzzles eingebunden.

Die Kristallschalter kehren in Breath of the Wild zurück und ihr könnt diese wie gewohnt mit Schwertattacken, Pfeilen und Bomben aktivieren. Ihr bekommt sogar eine gewisse Kontrolle über die Dungeons. Es ist noch unklar ist, ob es auf jeden Dungeon zutrifft, aber nach der Aktivierung eines Schalters mit seinem Sheikah-Schiefer, konnte Link aus der Kartenansicht heraus den Dungeon neigen, um neue Wege zu öffnen, oder Blöcke und Schalter zu verschieben.

Neben den normalen Dungeons wird es im Spiel auch sogenannte Schreine geben. Dabei handelt es sich um kleinere Kerker, die meist aus nur einem Raum bestehen und ein größeres Rätsel enthalten. Im fertigen Spiel soll es laut Nintendo mehr als 100 dieser Schreine geben.