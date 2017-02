Vampyr: Narrative Director über Spielwelt, Charaktere, Nebenmissionen, Fraktionen und mehr

PC XOne PS4

Stéphane Beauverger, der Narrative Director bei Dontnod, hat kürzlich Interviews mit God is a Geek und WCCF-Tech geführt, in denen er diverse neue Details zu Vampyr (zum Preview-Artikel) verriet. Unter anderem hat er über die Spielwelt, Charaktere, Nebenquests, sowie Skill-Sets und Vampir-Fraktionen gesprochen. Laut Beauverger wird die Welt von Vampyr, die bekanntlich auf dem London des 20. Jahrhunderts basiert, nicht ganz offen sein. Während ihr einige Teile der Stadt frei erkunden könnt, werden bestimmte Bereiche aus Storygründen zunächst gesperrt sein. Die gesamte Spielwelt soll kleiner als in The Elder Scrolls 5 - Skyrim (Testnote: 9.5) oder GTA 5 (Testnote: 10) ausfallen. Wie klein diese im direkten Vergleich ist, wurde nicht präzisiert.

Das Design der Stadt basiert nach Beauvergers Angaben auf historischen Fakten. Um den Look und das Gefühl von London im Jahre 1918 einzufangen, griff das Team auf altes Material und Dokumente zurück. Die Stadt wird von insgesamt 60 Charakteren bewohnt, die allesamt über eigene Namen, eigene Identitäten, sowie Freunde, Nachbarn, Familien und Jobs verfügen. Der Tod eines Charakters soll somit auch einen großen Einfluss auf die Personen haben, die in irgendeiner Beziehung zum getöteten Charakter standen. Mit anderen Worten, es gibt eine Art dynamisches Community-System, das greift, sobald ihr euer blutiges Werk verrichtet.

Die Ermordung von NPCs hat aber noch andere Konsequenzen und kann laut Beauverger gar einen kompletten Distrikt ins Chaos stürzen, wenn ihr in einem bestimmten Areal zu viele Bewohner auslöscht. Ihr könnt dann zwar immer noch in diesen Bezirk zurückkehren, werdet dort aber nur noch Monster, Wachen und Vampire antreffen. Eure Gelegenheiten für Nebenquests, sowie sämtliche Händler in diesem Areal werden euch somit verwehrt bleiben. Im Grunde könnt ihr also am Ende des Spiels alle Charaktere töten und die ganze Stadt niederbrennen. Es soll aber auch möglich sein, das Spiel durchzuspielen, ohne einen einzigen Mord zu begehen, da ihr jedoch durch die Tötungen eure Erfahrungspunkte bekommt und somit permanent schwach bleibt, sei dies laut dem Narrative Director die schwerste Art, Vampyr zu spielen. Wie Beauverger zudem verriet, speichert das Spiel, ähnlich wie in State of Decay, ganz automatisch ab, sobald ihr einen Charakter tötet. Ihr könnt eure Taten also nicht mehr rückgängig machen und müsst somit mit den Konsequenzen leben.

In Hinblick auf die Skill-Sets sagte Beauverger, dass ihr aus drei Richtungen wählen könnt, die eine jeweils andere Art von Vampir repräsentieren. So könnt ihr als Schattenvampir spielen, der eher auf Heimlichkeit und Diskretion setzt und seine Kräfte dazu nutzt, um seine Opfer zu manipulieren. Für eine direktere Spielweise gibt es den Instinkt-Pfad. Diese klauenbewehrten Triebvampire sind brutaler und gehen weitaus aggressiver vor. Oder ihr wählt den Blutvampir, der seine Opfer kontrollieren und ihr Blut zum Kochen bringen, oder sie pfählen kann.

Angesprochen werden auch die Vampir-Fraktionen. Laut Beauverger wird der Spieler mindestens zwei im Spiel kennenlernen. Neben den „geringeren Vampiren“, die als „ungewollte Vampirkinder“ bezeichnet werden, in Kanalisationen hausen und von anderen Vampiren gejagt werden, gibt es noch eine andere Art. Diese wird als sehr nobel und sehr aristokratisch beschrieben. Die noblen Vampire bewegen sich nicht nur in den höchsten Gesellschaftskreisen, sondern beherrschen insgeheim die Stadt, sowie einige Teile des Britischen Weltreichs. Sie sollen Diener der Krone und sehr konservativ sein. Sie dulden keine Frauen in ihren Reihen. Von Beauverger werden diese als „unsterbliche Arschlöcher“ beschrieben.

Die beiden Interviews zu Vampyr findet ihr unter dem Quellenlink. Das Spiel wird hierzulande irgendwann im vierten Quartal dieses Jahres für PC, Xbox One und die PS4 erscheinen.