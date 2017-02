Mass Effect - Andromeda: The Witcher 3 als Inspirationsquelle für die Nebenquests

PC XOne PS4

Mass Effect - Andromeda ab 59,99 € bei Amazon.de kaufen.

Fabrice Condominas, der Produzent hinter Mass Effect - Andromeda, hat in der Märzausgabe des Printmagazins von PC Gamer bessere Nebenquests für das kommende Action-Rollenspiel versprochen. Wie er erklärte, habe Bioware viel aus Dragon Age - Inquisition (Testnote: 9.5) gelernt. Der Titel wurde bekanntlich vor allem wegen den eintönigen Nebenmissionen kritisiert. In Andromeda möchte das Team daher diesem Bereich mehr Aufmerksamkeit schenken. Dafür hat man sich unter anderem von The Witcher 3 - Wild Hunt (Testnote: 9.0) inspirieren lassen. „Wir versuchen einen anderen Ansatz, denn wir haben viel von Inquisition gelernt. Aber wir haben uns auch angeschaut, wie es andere Titel, wie etwa The Witcher machen“.

Wie er ergänzte, sei „mehr“ nicht unbedingt gleich „besser“. Die Nebenaufgaben müssen bedeutender sein, um die Spielerfahrung des Spielers positiv zu beeinflussen - etwas, was in The Witcher 3 - Wild Hunt besonders gut gelungen sei. „Es ist uns wirklich sehr wichtig, dass die Anzahl der Missionen sich nicht negativ auf die Qualität auswirkt“, so Condominas. Ob die Qualität der Nebenmission in Mass Effect - Andromeda wirklich an die von The Witcher 3 heranreicht, werden wir spätestens im kommenden Monat erfahren. Das Spiel wird hierzulande ab dem 23. März 2017 für PC, Xbox One und die PS4 erhältlich sein.