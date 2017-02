Into the Breach: FTL-Macher arbeiten an rundenbasiertem Taktik-Spiel // Ankündigungstrailer

PC Linux MacOS

Nahezu viereinhalb Jahre ist es nun schon her, dass mit FTL - Faster than light ein Roguelike veröffentlicht wurde, das seinerzeit bei nicht wenigen Spielern großen Anklang fand (Test der Advanced Edition für iPad mit Wertung 8.5, aktuelle User-Wertung: 8.0). Kürzlich stellte das verantwortliche Studio Subset Games sein jüngstes Projekt vor, mit dessen Entwicklung bereits im Jahr 2014 begonnen wurde.

Bei Into the Breach handelt es sich um einen rundenbasierten Einzelspieler-Titel, in dem es eure Aufgabe ist, die Überreste der menschlichen Zivilisation gegen eine außerirdische Bedrohung zu verteidigen. Diese zeigt sich in Form „gigantischer Kreaturen“, denen ihr euch mit „mächtigen Mechs“ entgegenstellt, die zudem durch das Finden schlagkräftiger Waffen und einzigartiger Piloten aufgewertet werden können. Darüber hinaus stellt jeder weitere Versuch, die Welt zu retten, eine neue, zufallsbasierte Herausforderung dar.

Veröffentlichen möchte Subset Games den kommenden Titel erst, wenn man sich sicher sei, dass die Entwicklung abgeschlossen ist und man die Qualität erreicht habe, „die die Spieler nach FTL erwarten“. Als einer der Mitwirkenden wird Chris Avellone genannt, der bereits an der Advanced Edition von FTL beteiligt war und der den Angaben des Entwicklerstudios zufolge unter anderem sein Schreibtalent in das aktuelle Vorhaben einbringt. Erhältlich sein wird Into the Breach für Windows, MacOS und Linux.

Abschließend könnt ihr euch den Ankündigungstrailer anschauen, durch den ihr einen Eindruck vom bewusst minimalistischen Gameplay erhaltet. Weitere Impressionen erhaltet ihr in unserer Galerie zum Spiel anhand der ersten fünf Screenshots.