Nier - Automata: Neuer Trailer zeigt den Kampf der Androiden 2B, 9S und A2 gegen die Maschinen

PC PS4

Platinum Games und Square Enix haben anlässlich der baldigen Veröffentlichung von Nier - Automata einen neuen Trailer für das japanische Rollenspiel veröffentlicht. Das „Glory to Mankind 119450310“ getaufte Video gewährt euch einen kleinen Einblick in die Geschichte des Spiels und zeigt den Kampf der Androiden 2B, 9S und A2 gegen die Maschinen.

In Japan wird Nier - Automata schon in rund zwei Wochen, am 23. Februar 2017 für die PS4 erscheinen. Die Fans hierzulande müssen sich noch bis zum 10. März 2017 gedulden. Wer sich einen Eindruck vom Spiel verschaffen will, kann im Playstation Store eine Demo herunterladen und ausprobieren. Für die ebenfalls geplante PC-Version des Spiels gibt es noch keinen Termin.