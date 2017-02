GG-intern: Neuer Editor erhöht Mobilgeräte-Kompatibilität

Wenn auf Mobilgeräten beim Editieren Buchstaben verschluckt werden, der Cursor nicht richtig platzierbar ist oder ihr beim Tippen "leere Buchstaben" produziert, die aber im Nur-Text-Modus und auch nach dem Speichern dargestellt werden, schaltet den neuen iOS/Android-Modus (Textlink oberhalb der Editor-Icons) an.

Regelmäßige Kontributoren erkennen es an den anderen Icons beim Editieren von News oder längeren Artikeln: Wir haben in der letzten Nacht den Texteditor ausgetauscht. Grund war die schlechte Performance beziehungsweise das fehlerhafte Verhalten des alten Editors in Verbindung mit Mobilgeräten. Doch auch Desktop-User müssten eine etwas bessere Performance beobachten können.

Die Funktionalität des neuen Editors entspricht der bisherigen, mit einer wichtigen Neuerung: Durch einen neuen Textlink, links neben "Zum einfachen Text Editor umschalten", wird der iOS/Android-Kompatibilitätsmodus angeschaltet. Der gesamte Artikeltext wird dann auf einmal ausgeklappt (statt in einer scrollenden Textbox zu sein, was bislang zu zwei Scrollbalken führte: dafür und für die eigentliche Website). Außerdem werden dann rechtsbündige 303er Bilder und Infoboxen linksbündig dargestellt, was sie besser editerbar macht. Das bringt für PC- und Mac-Nutzer – die den Link natürlich ebenso betätigen können – relativ wenig, außer sie arbeiten mit sehr kleinen Bildschirmauflösungen.

Die größten Unterschiede werdet ihr erkennen, wenn ihr in den letzten Monaten versucht habt, mit Bluetooth-Tastatur und iPad (vermutlich gilt dasselbe für Android-basierte Tablets) News oder Artikel zu redigieren: Das ging eher schlecht als recht oder führte teils zu sehr seltsamem Verhalten. Jetzt funktioniert der Editor so, wie er es soll, inklusive diverser Tastaturkürzel (wie CMD + B für Fettstellung), wie ihr sie auch aus anderen Textverarbeitungsprogrammen kennt. Auch wer in der Vergangenheit auf iPad beim Editieren in längeren Texten suchte und Markierungen außerhalb der Textbox angezeigt bekam, wird dieses Problem nicht mehr haben.

Ihr wisst gar nicht, was das alles soll, was "303er Bilder" sein sollen, und überhaupt? Gar kein Problem, es muss euch nicht weiter beschäftigen. Aber der eine oder andere Tablet-Kontributor oder Smartphone-User wird sich freuen, nun auch mal bei einer Zugfahrt oder direkt von einer Messe (oder der Couch...) aus komfortabel News schreiben oder sogar Artikel aufbauen und redigieren zu können.