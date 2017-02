Sniper Elite 4: Details zum Season Pass und Launch-Trailer

PC XOne PS4

Am kommenden Dienstag werden Rebellion und 505 Games mit Sniper Elite 4 den nächsten Teil der Serie rund um den Scharfschützen Karl Fairburne auf den Markt bringen. Wenige Tage vor dem Release geben die Macher nun auch Details zum geplanten Season Pass bekannt. Dieser wird demnach hierzulande zum Preis von 35,00 Euro erhältlich sein und folgende Inhalte bieten:

Alle Vorbesteller-Boni (mehr dazu hier: Sniper Elite 4: Vorbesteller-Boni).

Drei umfangreiche Kampagne-Missionen, die zeigen, wie Fairburne aus Italien entkam.

Drei DLC-Pakete: Jeder DLC wird parallel zu einer Kampagne-Mission erscheinen und jeweils drei neue Waffen, acht Skins für die Gewehre und zwei zusätzliche Charaktere umfassen, die in den Koop- und Multiplayer-Modi gespielt werden können.

Drei weitere Waffen-Pakete mit jeweils drei Waffen (darunter berühmte Gewehre der Alliierten, schallgedämmte Waffen und Nahkampfausrüstung).

Drei weitere Charaktere für die Koop- und Multiplayer-Modi.

Damit umfasst der Season Pass insgesamt vier Zusatzmissionen für einen bis zwei Spieler, 18 zusätzliche Waffen (einige davon zum ersten Mal in der Spielserie), 32 Skins für die Gewehre, sowie neun zusätzliche Charaktere. Alle geplanten Multiplayer-Karten und Modi, die nach dem Release des Spiels erscheinen, werden hingegen kostenlos für alle Spieler verfügbar sein. Sniper Elite 4 wird am 14. Februar 2017 für PC, Xbox One und die PS4 veröffentlicht.