Zelda - Breath of The Wild: Rückkehr eines Charakters bestätigt, Producer gibt Hinweise zur Zeitlinie

Der Release von The Legend of Zelda - Breath Of The Wild (Preview) ist nur noch wenige Wochen entfernt und mit dem nahenden Launch werden immer mehr Details zum Action-RPG offenbart. Die US-Kollegen von Game Informer hatten im Zuge der Vorbereitung für die Märzausgabe ihres Printmagazins die Gelegenheit, den Titel etwas ausgiebiger zu spielen und dabei auch bisher nicht gezeigte Gebiete zu besuchen. Die nun veröffentlichten Screenshots zeigen nicht nur einige neue Schauplätze, sondern bestätigen auch die Rückkehr eines bekannten Charakters.

Dabei handelt es sich um den fahrenden Händler Beedle, den die Fans der Spielreihe bereits seit The Legend of Zelda - Wind Waker (WiiU-Version-Testnote: 8.5) kennen. Dieser wird auch in Breath of The Wild Waren anbieten, die er in einem riesigen käferförmigen Rucksack auf seinem Rücken transportiert. Beedle ist nicht die erste Verbindung zum 2002 erschienenen Gamecube-Klassiker. Abgesehen von der Rückkehr der beiden bekannten Wind-Waker-Rassen Rito und Korok gab es bereits in einem Artikel auch einen Verweis auf „das alte Meer“. Die Fans rätseln nach wie vor, in welcher Zelda-Zeitlinie sich Breath of the Wild ansiedelt. Producer Eiji Aonuma wollte dazu noch nichts Konkretes verraten und verwies lediglich auf den dritten Zelda-Trailer.

Wenn ihr den Trailer gesehen habt, dann habt ihr auch die Stimme gehört, die sagt, dass Hyrule ein Land sei, das bereits viele Schlachten gegen Ganon erlebte. Ich würde sagen, das ist ein guter Hinweis darauf, wann das Spiel stattfindet.

The Legend of Zelda - Breath of the Wild wird hierzulande im kommenden Monat, am 3. März 2017 für die WiiU und die zeitgleich erscheinende neue Nintendo-Konsole Switch veröffentlicht.