Steam: Weekend-Deals mit Telltales’ Batman, Civilization 6 und Darkest Dungeon // Koei-Tecmo-Sale

Auf Steam gibt es an diesem Wochenende wieder diverse Preisnachlässe für Schnäppchenjäger. Als Weekend-Deals werden dieses Mal Batman - The Telltale Series, Civilization 6 (Testnote: 7.0) und der Dungeon-Crawler Darkest Dungeon (Testnote: 8.0) angeboten. Darüber hinaus bietet der Publisher Koei Tecmo Games diverse Titel aus seinem Portfolio zu teilweise bis zu 80 Prozent reduzierten Preisen an. Hier ein paar Beispiele (mehr findet ihr unter dem Quellenlink):