Steam: Valve beendet Greenlight-Programm // „Steam Direct” startet im Frühjahr

Unter der Überschrift „Weiterentwicklung von Steam“ äußert sich der Valve-Mitarbeiter Alden Kroll im offiziellen Steam-Blog zur Zukunft der gleichnamigen Distributionsplattform beziehungsweise zu einigen der kommenden Änderungen.

Demnach heißt es unter anderem, dass man im Verlauf der letzten 13 Jahre „langsam von einem kuratierten Steam-Shop zu einem direkteren Vertriebsmodell übergegangen [ist]“ und in den nächsten Monaten „weitere Schritte dieses Prozesses einleiten [wird]“. Einer dieser Schritte bedeutet die Abschaffung des Greenlight-Community-Features, sodass in der Folge den Entwicklern und Publishern „ein direkter Veröffentlichungspfad ermöglicht“ und den Nutzern dadurch „noch bessere Produkte“ geboten werden sollen.

Anmeldesystem für Entwickler ersetzt Community-Feature

An die Stelle von Steam Greenlight wird voraussichtlich im Frühjahr dieses Jahres das sogenannte „Steam Direct“ treten. Wie es die Bezeichnung bereits andeutet, handelt es sich hierbei um ein „direktes Anmeldesystem für Entwickler“, die ihre Titel auf der Valve-Plattform veröffentlichen möchten. Der UI-Designer Kroll dazu weiter:

Entwickler müssen [...] verschiedene digitale Dokumente, persönliche beziehungsweise Firmenangaben sowie Steuerdokumente ausfüllen, ähnlich wie es bei einem neuen Bankkonto der Fall wäre. Sobald alles eingerichtet ist, werden Entwickler eine Bewerbungsgebühr für jeden neuen Titel bezahlen, den sie verkaufen möchten, um den Andrang der Einreichungen etwas zu bremsen.

Die Höhe der genannten Gebühr steht indes noch nicht fest. Laut des Postings habe man sich mit den Entwicklern und Studios zu diesem Thema ausgetauscht und Antworten erhalten, in denen Beträge zwischen 100 und 5.000 US-Dollar genannt werden. Bevor eine endgültige Entscheidung getroffen wird, möchte Valve weitere Rückmeldungen einholen, da „auf beiden Enden des Spektrums Vor- und Nachteile“ bestehen.

Unkomplizierte Bereitstellung neuer Inhalte

Die Gründe für die Einführung von Steam Direct liegen laut des Unternehmens bei den Erfahrungen, die mit dem Greenlight-Programm gemacht wurden: Demnach existieren auf der Distributionsplattform derzeit „über 100 Greenlight-Titel, die jeweils über eine Million US-Dollar Profit gemacht haben“, was als Bestätigung dafür angesehen wird, dass es „viele verschiedene Zielgruppen auf Steam gibt und jeder nach einem anderen Erlebnis sucht“. Kroll schreibt weiter:

Aus der Erfahrung mit Greenlight haben wir die Lehre gezogen: Wir müssen das gesamte Pipelinesystem verbessern, um unkompliziert neue Inhalte bei Steam einzuführen und es Kunden leichter zu machen, an die Art Inhalte zu gelangen, die für sie interessant sind.

Mit Bezug auf die in den vergangenen Monaten bereits durchgeführten Änderungen – wie beispielsweise die Entdeckerliste auf der Steam-Startseite oder die Einführung von Nutzerreviews – heißt es im Blogposting außerdem:

Alle diese Verbesserungen haben dazu geführt, dass mehr Entwickler ihre Spiele auf Steam veröffentlichen konnten und mit steigenden Zahlen von Computerspielern auf Steam in Verbindung treten können. Ein deutlicher Indikator dafür ist, wie die durchschnittliche Spielzeit von Kunden auf Steam seit der Einführung des Entdeckungslisten-Updates stetig angestiegen ist. Im selben Zeitraum hat sich die pro Kunde auf Steam durchschnittlich gekaufte Anzahl an Spielen verdoppelt. Beide Bezugspunkte zeigen, dass wir unser Ziel erreichen: Mehr Steam-Nutzern zu helfen, Spiele zu finden, die sie ansprechen und ihnen Spaß machen.

Wie sich die erwähnten Steam-Updates in Zahlen ausdrücken, könnt ihr in diesem Artikel nachlesen, in dem der eingangs genannte Valve-Mitarbeiter den Wachstum der Plattform auch anhand von Diagrammen verdeutlicht.