World of Tanks: Konsolenversion feiert Geburtstag

Wargaming feiert den Geburtstag von World of Tanks auf den Konsolen und bietet für alle Spieler auf Playstation 4, Xbox One und Xbox 360 einen kostenlosen Premium-Panzer an. Wenn ihr zwischen dem 10. und 28. Februar an einem Gefecht teilnehmt, bekommt ihr den leichten Tier 3 Panzer Raseiniai BT-7A in eure Garage. Im Premium-Laden stehen darüber hinaus zwei Panzer wieder zur Verfügung: der KV-5 und die 105 leFH18B2 Artillerie, außerdem ist Premium-Spielzeit zu einem vergünstigten Preis verfügbar.

Im Tech-Tree finden jetzt auch auf den Konsolen Panzer aus Tschechien Einzug. Auf Tier eins bis drei finden sich leichte Panzer, die mit relativ starker Panzerung versehen sind, dafür jedoch an Geschwindigkeit einbüßen. Tier vier bis zehn wird mit Medium-Panzern gefüllt, die genau anders herum konfiguriert sind. Schwache Panzerung, gepaart mit hoher Mobilität und schnell feuernden, präzisen Kanonen.

Der Geburtstags-Trailer unten gibt einen Einblick in die 450 Fahrzeuge und 85 Karten, die das Chicagoer Wargaming-Studio mittlerweile ins Spiel integriert hat.